Kampen om to børn

Redaktionen Mandag, 19. oktober 2020 - 17:57

Danske myndigheder tilsidesætter tilsyneladende grønlandske myndigheders mulighed for at træffe afgørelse om udlevering af grønlandske børn til Danmark. Børnenes grønlandske familie mener, at det er racistiske undertoner, der styrer beslutningen fra Danmark om, at de to grønlandske børn skal udleveres til faderen i Danmark.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Dette handler ikke om forældrenes uenighed om, hvor børnene skal være efter en skilsmisse, om de skal være hos faderen i Danmark eller hos moderen i Grønland.

– Det er to uforenelige størrelser, som den rette instans skal træffe en beslutning om. Men vi mener ikke, at Familieretshuset i Danmark er den rette instans, vi mener, at den rette instans ligger her i Grønland, forklarer familien i Grønland.

Faderen har nu sat politiet på sagen på baggrund af Familieretshusets beslutning om, at børnene skal udleveres til ham, og politiet i Grønland har nu anlagt en fogedsag for at få børnene tvangsudleveret. Men hvem taler børnenes sag.

Familiens indsigelser i Grønland kan ikke bruges på de afgørelser, der allerede er truffet i Danmark, oplyser familien til Sermitsiaq.

Politiet i Grønland har heller ikke bemyndigelse til materielt at gå ind i en dansk afgørelse, heller ikke selv om den eventuelt var fejlagtig. Der vil udelukkende blive tale om en vurdering på baggrund af børnenes tarv.

Mandag faldt der afgørelse fra Fogeden, og de mener ikke, at der er væsentlige forhold som gør, at børnene ikke skal have midlertidig bopæl hos deres fader. Afgørelsen skal stadfæstes i kredsretten og herunder fastsættelse af dagbøder, såfremt børnene ikke udleveres.

Moderen har ikke tænkt sig at følge afgørelsen.

Baggrunden

Moderen fik efter skilsmisse i foråret 2019 endelig sine børn til Grønland i december 2019, og de fik fast bopæl i Nuuk efter aftale med eksmanden. Eksmanden mener nu, at børnene skal have fast bopæl hos ham i Danmark og har bedt de danske myndigheder, Familieretshuset, om at sørge for det. Der er nu truffet afgørelse i Familieretshuset om, at børnene midlertidig skal til Danmark og bo hos faderen, indtil der kan træffes en endelig bopælsafgørelse i Danmark.

