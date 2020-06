”Kampen om Grønland” vises på TV

Redaktionen Onsdag, 17. juni 2020 - 11:00

Kampen om Grønland, der følger fire unge grønlændere, der på hver sin deres måde ønsker forandring for deres land, blev første gang vist under CPH:DOX. I filmen bliver de unges forskellige holdninger til blandt andet samfundets udfordringer og landets fremtid præsenteret.

Paninnguaq Heilmann, Josef Tarrak-Petrussen, Tillie Martinussen og Kaaleeraq Andersen er de fire unge grønlændere, der alle kæmper for samfundet.

Filmen var åbningsfilm på CPH:DOX. Men filmen fik ikke det politiske fokus, som filmens instruktør Kenneth Sorento havde håbet, lyder det i en pressemeddelelse fra teamet bag Kampen om Grønland:

- Jeg mener faktisk, at filmen er et must see for alle politiske kræfter, som beskæftiger sig med Grønland. Grønland er i den grad en del af den internationale dagsorden på grund af den vigtige geopolitiske position øen har. Og presset fra den grønlandske befolkning om forandring bliver ikke mindre, som tiden går. Med filmen her har jeg bestræbt mig på at se den stærkt polariserede selvstændigheds- og identitetsdebat i Grønland fra flere perspektiver, siger instruktør Kenneth Sorento.

Stor kulturel forskel

Flere spørgsmål bliver stillet og besvaret i dokumentaren. Blandt andet hvor stor betydning, identiteten har for de udfordringer, grønlænderne står overfor og hvor meget den fælles historie betyder.

Under arbejdet med dokumentaren blev instruktøren overrasket over, hvor stor, den kulturelle forskel er mellem grønlændere og danskere.

- At der er et udbredt mindreværdskompleks blandt grønlændere over for danskere er også kommet bag på mig. Og at kolonitiden stadig har store konsekvenser for de unge grønlændere, var nyt for mig, siger han og fortsætter:

- Kampen om Grønland taler ind i en tid, hvor selvstændighedsbevægelser vinder frem rundt omkring i verden. Men for mig personligt handler denne film helt grundlæggende om, hvad der skal til for at høre til. Jeg håber, at filmen vil medvirke til at skabe grundlag for en mere nuanceret dialog mellem Grønland og Danmark, og mellem dem der er for og imod løsrivelse i Grønland.

Filmen har dansk premiere på DR1 den 22. juni efter TV-Avisen og kan desuden streames på DR fra den 22. juni. Efter visningen den 22. juni er der debat i Det Grønlandske Hus kl. 22.20.