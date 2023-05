Kampdag: Vores oldebørn risikerer at afbetale de nye lufthavne i mange år

Anders Rytoft Mandag, 01. maj 2023 - 13:51

Traditionen tro.

Forbundsformanden i SIK, Jess G. Berthelsen, har mandag holdt 1. maj-tale i Nuuk.

Her opfordrer han til samarbejde for at løse de udfordringer, som landet står over for.

Jess G. Berthelsen fremhæver en række sociale problemer, herunder arbejdsløshed, mangel på arbejdskraft, dalende befolkningstal uden for Nuuk, en svag økonomi og et belastet sygehusvæsen.

Han påpeger også, at mange unge ikke starter på en uddannelse, og at der er stor boligmangel i visse områder.

Bekymring for anbringelser af børn

Formanden argumenterer for, at en god økonomi er afgørende for at opbygge et veldrevet land. Han opfordrer også til, at man tager fat i det største problem, nemlig måden folk taler til og om hinanden på:

- Når det begynder at gå godt for vore grønlandske landsmænd, begynder vi nemlig at hakke ned på dem.

Jess G. Berthelsen er bekymret over den stadigt stigende brug af penge på at fjerne børn fra deres forældre og placere dem uden for hjemmet.

Han mener, at børn i grunden skal vokse op hos deres forældre, og at man bør stille spørgsmålstegn ved udviklingen. En del af årsagen er ifølge formanden de vanskelige levevilkår, som mange grønlandske familier står over for.

De kommende generationer

Desuden kommenterer formanden - ligesom sidste år - på byggeriet af de nye lufthavne.

- Det har undret mig, at Siumuts formand har udtalt, at lufthavnen i Kangerlussuaq fortsat skal benyttes af store internationale passagerflyvemaskiner. Anlæggelsen af især de internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat er nok i sin art de dyreste, der er fundet sted på Jorden, siger han og tilføjer:

- Derfor skal det være i vores interesse, at de fleste flyvemaskiner lander til de to, såfremt de skal kunne tjene sig selv ind. Eller sagt på en anden måde: Hvis vi skal undgå, at vores børnebørn og oldebørn kommer til at afbetale de nye lufthavne i mange, mange år.

For at højne velfærden i Grønland skal man lægge vægt på, at så meget som muligt af landets økonomi er i omløb indenfor landet, understreger han.

- Ja, I hørte rigtig

Jess G. Berthelsen forstår derfor ikke, hvorfor en række fagforbund sagde ja til, at deres medlemmers pensionsopsparing skulle gå tabt ved nedlæggelsen af PFA Soraarneq.

- I forbindelse med denne transaktion lod man disse fagforbunds medlemmer betale 400 millioner kroner hørende til deres pensionsopsparing til den grønlandske landskasse. Ikke underligt, at Selvstyret slet ikke havde noget imod det. Der kom jo uventede ekstra indtægter på 400 millioner kroner, som man kunne bruge til at finansiere de nye lufthavne.

- Men her kommer det mest fantastiske: Ifølge tallene fra 2021 er der fra Grønland indbetalt 615 millioner kroner til pensionsopsparing i Danmark. Ja, I hørte rigtigt.

Formanden rundede af med at ønske tillykke med arbejdernes internationale kampdag.