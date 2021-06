Kampagne for vaccinationer

Redaktionen Fredag, 18. juni 2021 - 10:03

Lige nu har omkring 21.000 personer fået sit første stik mod Covid-19.

10.000 er færdigvaccineret.

Det går den rigtige vej, men der er fortsat en stor gruppe borgere, som ikke er blevet vaccineret.

Derfor går UNICEF i Grønland og mediehuset Sermitsiaq.AG sammen om en fælles kampagne.

De kommende uger bringer vi på vores nyhedshjemmeside en banner-serie med flere kendte personer, der er blevet vaccineret. Det sker under kampagne-sloganet ”Ja tak” og formålet er i al sin enkelthed at opfordre folk til at lade sig vaccinere mod corona.

Usand information om vaccine

- Vi står overfor en ekstrem, vigtig samfundsopgave, der kræver, at alle gode kræfter går sammen, fortæller Christian Schultz-Lorentzen, administrerende direktør i mediehuset Sermitsiaq.AG.

Sundhedspersonalet beretter, at de fortsat støder på en del borgere, der har bekymringer i forhold til at lade sig vaccinere. Bekymringerne bygger ofte på historier fra de sociale medier, hvor der er udokumenterede påstande om, at man for eksempel bliver mere magnetisk af at tage vaccinen.

Derfor satte UNICEF Grønland ind på deres facebookside ved at få flere kendte ansigter til at stille op og brede budskabet om ”Ja tak” til vaccine.

- At voksne mennesker vælger vaccinen fra, kan have store konsekvenser for vores samfunds generelle befolkningssundhed, vores økonomi og genåbningsplan. Vi ved, at lange nedlukninger påvirker børn og unges trivsel og ikke mindst deres uddannelsesforløb, siger Maliina Abelsen, projektleder i UNICEF Grønland.