Kampagne skal forhindre søkabelbrud

Merete Lindstrøm Lørdag, 11. juli 2020 - 12:06

I en ny kampagne er Tele-Post gået sammen med Royal Greenland, Polar Seafood og KNAPK om at lancere en informationskampagne med budskabet: “Pas på hele Grønlands søkabel”.

- Det er katastrofalt, når søkablet bliver revet over. Når det sker, så kan man hverken bruge sin netbank, ansøge om jagtlicens eller tale med sine børnebørn online. Bliver søkablet skåret over, så er vi nødt til at prioritere den allermest nødvendige data til samfundsvigtige institutioner og erhverv, siger teknisk direktør for Tele-Post Jonas Hasselriis.

Fiskerne tager medansvar

Formand for KNAPK, Henrik Sandgreen, undestreger, at det kræver information at passe på kablet.

- Det er vigtigt for os, at vi passer på søkablet og sikrer, at fiskerne har det rette udstyr, så de ved, hvor kablet ligger. Tele-Post deler USB nøgler ud til kutter- og mindre fiskefartøjsejere, som ikke har udstyr til automatisk opdatering af informationer. '

Det er god service, og vi tager medansvar og opfordrer alle fiskere til at passe på søkablet, også selvom det ligger ved gode fiskesteder, siger formanden.

Polar Seafood´s trawlere og Royal Greenlands trawlere har selv moderne udstyr til at kunne se søkablets beliggenhed og undgår derfor at trawle hen over det.

En dyr fornøjelse

Teknisk direktør i TELE-POST Jonas Hasselriis forklarer ,at store isfjelde også udgør en fare for Grønlands teleinfrastruktur, som er en-strenget søkabel- og radiokæde forbindelse mod nord, men at der er søgt taget højde for dette i ruteføringen af søkablet.

I 2019 oplevede Tele-Post ikke mindre end tre søkabelbrud. Og som om det ikke var nok, så gjorde ustadigt vejr det svært at få repareret kablet, hvilket betød at skaderne først var endeligt udbedret i september 2019

Økonomisk har reparationerne af søkabelbruddene betydet en samlet likviditetspåvirkning for Tele-Post i 2019 på 71,6 millioner kroner.