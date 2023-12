Kamp mod Østrig: Småfejl kostede flere mål

Kassaaluk Kristensen Søndag, 03. december 2023 - 16:32

Landsholdet startede den første halvleg noget op ad bakke, hvor en spiller blev udvist to minutter inde i kampen, hvorefter Østrig scorede sit første mål. Grønland udlignede ellers hurtigt, mens Østrig startede en målfest mod det grønlandske landshold.

Landsholdet forsøgte flere gange at score, men blev stoppet af det høje forsvar fra Østrig. En formation med to stregspillere, mens målmanden sad på bænken ved angreb kostede også flere mål for Grønland, og landsholdet kom fem mål bagud efter 10 minutters spil.

Grønlandsk pres

Knap halvt inde i første halvleg blev målmanden skiftet ud efter en skade. Og med et time-out justerede landsholdet deres pres mod modstanderne, hvilket gjorde, at forspringet blev reduceret til tre mål, med et resultat på 10-13 til Østrig 20 minutter inde i første halvleg.

Landsholdets pres blev besvaret med hurtige angreb fra Østrig, og første halvleg endte med 13-20 til Østrig.

Anden halvleg startede med et mere aggressivt forsvar med mere bevægelse, hvilket resulterede i lidt flere fejl for Østrig. Høje kast fra østrigerne var dog svære at stoppe.

Trods stort pres for landsholdet fortsatte de grønlandske tilskuere med at heppe højlydt på deres hold. 15 minutter inde i anden halvleg blev anden team time-out trukket af Grønland, hvor måltavlen viste 21-31.

Småfejl koster mål

12 minutter tilbage af kampen kæmpede landsholdet videre med at gennemføre taktiske, hurtige angreb, mens flere østrigske angreb blev stopper af forsvaret.

Men så kom der gang i østrigerne, der resulterede i flere småfejl for Grønland. Mulighederne for scoring blev stoppet af modstanderen, mens tålmodighed fra Østrig gav scoringer, til trods for flere blev reddet af målmanden.

Kampen endte med 23-43 til Østrig.

Grønlands kvindelandshold skal nu fortsætte med kampe i Frederikshavn til President's Cup.