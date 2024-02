Kammagiitta: 14 års intensivt arbejde mod mobning skal styrkes

Jensine Berthelsen Tirsdag, 27. februar 2024 - 10:47

Antimobbeprogrammet Kammagiitta – Fri for Mobberi blev implementeret i Grønland i 2010, og er udbredt i hele landet.

Mobning er desværre fortsat et udbredt problem - også i Grønland. Derfor vil Uddannelsesstyrelsen og Socialstyrelsen i Grønland styrke forebyggelsen af mobning via programmet Kammagiitta – Fri for Mobberi. Dette gøres i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnet, som står bag Fri for Mobberi, og med Ole Kirk’s Fond som finansiel partner, lyder det i Selvstyrets platform Iserasuaat, der henvender sig til lærere og undervisere.

Der arbejdes hårdt for at bekæmpe mobning iblandt børnene. Efter mere end 10 år skal arbejdet intensiveres, lyder det fra uddannelsesstyrelsen. Ilinniartitaanermut aqutsisoqarfik/Uddannelsesstyrelsen

- Mobning har alvorlige konsekvenser for dem, der skubbes ud af fællesskabet, og sætter spor i hele gruppen, hvor mobningen foregår. Det har betydning for børns selvværd og livsglæde, og derfor skal vi gøre mere for at komme det til livs. Vi er derfor glade for at kunne prioritere en styrkelse af det forebyggende arbejde, udtaler Kaali Olsen, Styrelseschef i Uddannelsesstyrelsen.

Skal have et fagligt løft

Antimobningsprogrammet Kammagiitta er en grønlandsk versionering af det danske program Fri for Mobberi. Mary Fonden og Red Barnet står bag Fri for Mobberi, der er et landsdækkende antimobbeprogram i Danmark til børn i 0–9-årsalderen. Ole Kirk’s Fond er økonomisk samarbejdspartner i Fri for Mobberi.

En evaluering af programmet fra 2020 viser, at 82 procent af alle institutioner i Nord-, Syd-, Vest- og til Østgrønland Grønland anvender programmet, og 75 procent af dem oplever, at det har en positiv effekt på deres arbejde.

Med en større videreudvikling af programmet er det håbet at kunne løfte arbejdet med programmet yderligere og derved styrke forebyggelsen af mobning, lyder det fra uddannelsesstyrelsen.

I 2019 vedtog Inatsisartut, en National Strategi mod Mobning, og omtalte program er indtænkt i den Nationale Strategi mod Mobning i Grønland.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra styrelseschef Kaali Olsen om konkrete deltaljer i den styrkede arbejde mod mobning iblandt børn.