Kamik Keramik: Med ler og vandresko

Knud Fl. Larsen Søndag, 21. juli 2019 - 12:53

- Jeg har lige været ude og løbe, var det første Kristine Markussen sagde, da vi var på besøg i hendes lille værksted Kamik Keramik i Sebbersund seks km fra Nibe en sommerdag i juli. Med græssende geder på byens højeste punkt Skt. Nicolai bjerget og Limfjorden helt tæt ved er det ren idyl og meget forståeligt, at snart 60 årige Kristine Markussen med en barndom i Narsaq har valgt at bosætte sig her.

- Jeg var på et års ophold i Danmark, da jeg var 12 år, som så mange andre på det tidspunkt, begynder Kristine Markussen sin fortælling.

- Jeg har altid været god til at arbejde med mine hænder, så efter et efterskoleophold var det helt naturligt, at jeg kom på Håndværkerskolen i Sønderborg. Jeg prøvede forskellige håndværksfag. Heldigvis fik jeg mulighed for at lave keramik og det faldt jeg for med det samme.

Knud Fl. Larsen

Kristine Markussen er faguddannet pottemager og keramiker. Det er en uddannelse, som tager fire år. Har haft kunstnerværksted i Sverige i en årrække. Boet i Sydgrønland i flere perioder og har i de seneste 13 år boet i Sebbersund.

Noget for enhver smag

Kristine Markussen laver krus, skåle, figurer, krukker, kamikker, lysestager, vandspande og urtepotteskjulere. I den lokale kirke står der tre store engle, som er formet af Kristine Markussens hænder. Arbejderne er meget gennemarbejdede og dekorationerne er hentet fra blandt andet den grønlandske flora. Fangstredskaber, dyr og skindmønstre er også ofte benyttet.

Alle arbejderne er forsynet med signatur: Kristi Kamik Keramik og så måned og årstal. Så man ved altid, om det er et af Kristine Markussens arbejder, man står med i hånden.

Kristine Markussen komme fra Markussen slægten i Sydgrønland. En slægt med kunstnere i flere generationer, så de kunstneriske evner har ligget i generne.

- Jeg er så taknemmelig for, at folk vil have mine arbejder. Det giver mig lyst til at arbejde videre og skabe nye ting, fastslår Kristine Markussen.

Gennem årene har Kristine Markussen udstillet sine arbejder i Sverige, Færøerne, Danmark og i Grønland. Netop nu er hun aktuel på udstillingen GRØNLAND NU. En vandreudstilling med 10 forskellige kunstnere med relationer til Grønland.

Caminoen

Kristine Markussen har aldrig været bange for store udfordringer og er også altid i fornuftig form. Derfor turde hun for to år siden give sig i kast med at gå Caminoen. Verdens ældste pilgrimsvandring på 800 km fra den franske by St. Jean Pied de Port over Pyrenæerne til den spanske by Santiago de Compostela.

- Vi var nogle veninder, som mange gange havde talt om, at vi skulle gå Caminoen. Det blev aldrig til noget, så til sidste besluttede jeg mig for at gøre det alene, fortæller Kristine Markussen med glæde i stemmen og fortsætter sin beretning.

Knud Fl. Larsen

- I løbet af den første uge fandt jeg ud af, at vandrestøvler og tykke sokker var en dårlig ide. Det blev for varmt i 38 grader. Derfor vandresko.

- Når man går og går og atter går i fem uger, så ser og oplever man selvfølgelig mange ting og møder mange forskellige mennesker. Der bliver god mulighed for at tænke over tingene. Tids- og afstandsbegreb forandrer sig. Man kan pludselig blive helt lykkelig og komme i tanke om en hel masse, som man har glemt og husker, som var det i går, det skete. Og rent lavpraktisk så lærer man at tackle en vabel i opløbet, siger Kristine Markussen og fortsætter:

Fornuftig form

– Selvfølgelig skal man være i en fornuftig form, når man skal ud og gå 800 km. Det kan være lidt anstrengende at gå de lange og næsten endeløse lige strækninger. 25-40 km om dagen. Helt anderledes spændende er det, når man går, hvor der sker lidt. Er man i Grønland vant til at gå i fjeldene, så kan man klare sådan en tur. Jeg var fem uger om turen.

Knud Fl. Larsen

Mindst 300.000 går Caminoen hvert år, så det er millioner og atter millioner, der igennem århundreder, har vandret på ruten. Kristine Markussen er ikke i tvivl om, at alle de sjæle kan indvirke på en.

- Den der søger, skal som bekendt finde, slutter Kristine ”Kristi” Markussen sin beretning.