Kalistats hjertesag

Planerne om at udnytte vandkraftreserverne i ved Tasersiaq og Tarsertuup Tasersua mellem Nuuk og Kangerlussuaq er en hjertesag for naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA).

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Han brænder for miljøet og er stolt af, at Grønland kan bidrage til en fossilfri verden.

- Alle taler om den globale opvarmning og specielt her i Grønland mærker vi også følgerne med smeltende gletsjere og stigende havtemperaturer. Derfor kan vi ikke bare lade stå til. Vi må tage et medansvar, og det er det, vi nu gør ved at tilbyde den uudnyttede vandkraft til resten af verden, siger Kalistat Lund til Sermitsiaq.

- Det viser, at vi tager medansvar og virkelig vil den grønne omstilling – ikke alene i Grønland, men i hele verden. For det er en global udfordring – og her kan Grønland give sit bidrag.

En trussel mod fiskeriet

- De ændrede havtemperaturer er også en trussel mod vort vigtigste erhverv, så skal vi sove trygt om natten, skal vi gøre alt, hvad vi kan for at forhindre klimaændringerne. For det kan nemt gå ud over vort trygge og dejlige samfund.

- Miljøet står mig nært, for det har betydning for mine børn og børnebørn. Vi skal overlade en bedre verden til dem, siger Kalistat Lund, der har tre børn og fem børnebørn.

