Kalistat Lund: Kunderne sikres muligheden for fortsat at kunne handle i Pilersuisoq

Redaktionen Lørdag, 25. november 2023 - 13:36

Naalakkersuisoq for landbrug, selvforsyning, energi og miljø Kalistat Lund (IA) har endnu ikke underskrevet aftalen om en servicekontrakt på vareforsyning af bygder og yderdistrikter med KNI A/S, men der er i finanslovsaftalen sikret 18 millioner kroner årligt de næste fire år til vareforsyning, og otte millioner kroner til Neqi A/S. KNI kommer desuden til at slippe for at betale udbyttebetaling til landskassen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Ingen kan overse, at KNI har et stort reinvesteringsefterslæb, som de ikke har været i stand til at gøre noget ved, og med en servicekontrakt er det hensigten at der skal ske forbedringer, for hvis man ikke gør noget ved efterslæbet vil det blive endnu mere dyrt for samfundet. Der har været bevågenhed på den front, og for at kunne finde en løsning på det, så skal efterslæbet ikke vokse yderligere, men derimod mindskes, siger Kalistat Lund.

Han kan ikke svare på, hvornår forhandlingerne om servicekontrakten bliver færdige, og hvilke krav eller ændringer det vil medføre. I finanslovsaftalen står der dog blandt andet, at Naalakkersuisut overvejer mulighederne for at øge samarbejdet mellem de selvstyreejede selskaber med henblik på etablering af lokale samarbejder og mulig realisering af synergieffekter på især mindre og mellemstore bosteder.

