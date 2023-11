Kalder på debat: Indbyggertal i bygd rasler ned

Thomas Munk Veirum Fredag, 03. november 2023 - 09:18

Befolkningen flytter fra yderdistrikter og ind til byerne. Den udvikling har været i gang i årtier.

For bygden Kangerluk i Qeqertalik Kommune er affolkningen til at føle på.

I 2013 boede der ifølge Grønlands Statistik 35 borgere i bygden. Per 1. juli i år var tallet nede på 11.

Hvad kan gøres?

Udviklingen har fået kommunalbestyrelsesmedlem for Siumut, Aqqa Samuelsen, til at fremsætte forslag om, at der bør afholdes en debat om, hvad der kan gøres for at vende udviklingen.

- Såfremt Kangerluk som bosted skal sikres, og den lokale befolkning skal øges, hvilke tiltag og udviklingsmuligheder skal man så tage fat på, spørger lokalpolitikeren.

Han nævner blandt andet, at der kan laves tiltag inden for det sociale område, børnepasning, folkeskolen, erhvervsmæssigt, kommunikation og transportområdet.

Vi risikerer at miste Kangerluk

- Selvom vi kan have forskellige meninger omkring Kangerluk's fremtid i kommunalbestyrelsen, kan vi indgå kompromis og komme videre derfra.

- For at sikre Kangerluk som bosted, skal en fælles kommunalbestyrelse komme med en plan for bostedets fremtid, hvis ikke, er det bekymrende, da vi risikerer desværre at miste Kangerluk's beståen som bosted, skriver Aqqa Samuelsen i begrundelsen for sit forslag.

Forslaget blev behandlet på et møde i sidste uge, hvor kommunalbestyrelsen gav borgmester Ane Hansen bemyndigelse til at planlægge en debat.