Kalaallit Røde Korsiat tilbyder ekstraordinær hjælp

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 03. april 2020 - 12:21

Frivilligheden spirer i coronakrisen.

Kalaallit Røde Korsiat opretter nu et netværk for frivillige, der ønsker at hjælpe mennesker, der har brug for hjælp i det daglige under coronakrisen.

Flere hjælpegrupper er allerede oprettet på facebook med henblik på at hjælpe borgere, der er i karantæne med for eksempel indkøb.

- Disse gode initiativer vil Kalaallit Røde Kors gerne støtte op om og samtidigt være med til at sikre, at alle, der har behov for hjælp, kan få det. Derfor har Kalaallit Røde Korsiat iværksat et hjælpernetværk, hvor frivillige forbindes med mennesker, der har brug for hjælp, skriver Kalaallit Røde Korsiat i en pressemeddelelse.

God hjælp at hente

Indtil videre er netværket oprettet i Nuuk, hvor der er ti bekræftede tilfælde af sygdommen Covid-19. Men der er frivillige i Ilulissat, Aasiaat, Maniitsoq, Qaqortoq, Nanortalik og Tasiilaq, hvis behov for hjælp skulle opstå, lyder det.

- Det er ikke første gang, vi oplever at vi som samfund står sammen i krisetider, og at vi er klar til at hjælpe dem, der har behovet. Medmenneskeligheden og samhørigheden er stærk i vores samfund. Kalaallit Røde Korsiat vil rigtigt gerne støtte op om allerede eksisterende initiativer samt brede det ud til endnu flere. Den koordinerende rolle ligger naturligt til os og derfor har vi etableret hjælpernetværket, udtaler formanden for Kalaallit Røde Korsiat, Christina Tønder Bell i en pressemeddelelse.

Hvem får hjælp

Kalaallit Røde Korsiat oplyser, at udsatte borgere, der er isoleret i deres hjem kan få hjælpen. Det kan være ældre, kronisk syge eller andre personer med svækket immunforsvar, der er særligt sårbare for virussen. For dem kan sygdommen Covid-19 være livstruende.

De frivillige vil hjælpe med at handle ind, hente medicin og lignende for den gruppe udsatte borgere.

Personer, der har brug for hjælp, og personer der vil hjælpe, kan skrive til ikiuutta@krk.gl, eller ringe på mobil 232544 i hverdagene mellem kl. 13-15.00.

Virksomheder, der ønsker at give bidrag til netværket med frivillige hænder eller donationer, kan kontakte landskontoret eller skrive til den nævnte mailadresse.