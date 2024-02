Kalaallit Airports: Mindst et nyt selskab vil flyve til Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 07. februar 2024 - 07:44

Administrerende direktør Jens Lauridsen, Kalaallit Airports A/S, oplyser, at der er stor interesse for Grønland som destination fra flere internationale flyselskaber.

- Vi har været i dialog med op mod 27 forskellige aktører på blandt andet Routes og er stadig i dialog med flere, udtaler Jens Lauridsen til Sermitsiaq.AG. Routes er en international konference, hvor alle ruteudviklere, flyselskaber og lufthavnsselskaber årligt mødes.

Atlantlufthavnen i Nuuk er planlagt til at åbne den 28. november, mens åbningsdatoen for lufthavnen i Ilulissat svæver i det uvisse, da anlæggelsen er stærkt forsinket.

Intet konkret

- Det er vores klare forventning, at vi i sommeren 2025, som er den første hovedsæson efter åbningen af den nye lufthavn i Nuuk, vil have mindst én ny aktør til at beflyve Nuuk. Vi er fortsat i dialog med operatører og vil melde ud, når der er mere konkret. Vi kommer ikke til at går nærmere ind i, hvem det er med videre på nuværende tidspunkt, lyder det fra direktøren.

Jens Lauridsen påpeger i den forbindelse, at antallet af nye ruter fra udlandet og til henholdsvis Nuuk og Ilulissat afhænger af flere forhold og ikke blot lange landingsbaner, der kan modtage store fly.

- De rejsende kommer jo ikke til Grønland for at se en lufthavn. De kommer for at se alt det andet, landet byder på. Er der ikke et hotel at overnatte i, restauranter at spise på og pladser på et varieret udbud af oplevelser og ture med mere, ja, så kommer hverken flyselskaber eller turister, understreger direktøren og tilføjer:

Forbedringspotentiale

- Og her er der lige nu et forbedringspotentiale.

Jens Lauridsen understreger, at ruteudviklingen på sigt afhænger af, om ”vi som land formår at udbygge den infrastruktur, der skal til for at håndtere flere turister”.

- Her er det vigtigt at understrege, at det gælder hele landet, fastslår lufthavnsdirektøren.