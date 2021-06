Kalaallit Airports: Medarbejderne sendt hjem

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 15. juni 2021 - 14:00

- Vi har sendt samtlige medarbejdere hjem og er i tæt kontakt med myndighederne om, hvordan vi gør vores til at begrænse smitten med Covid-19, siger Jens Lauridsen, administrerende direktør, Kalaallit Airports i en pressemeddelelse.

I øjeblikket er der ikke konstateret smitte hos andre ansatte i KAIR. Ganske få medarbejdere har været i kontakt med den smittede. Alle medarbejdere er sendt i karantæne indtil virksomheden har fået en afklaring på smittespredningen.

- Vi reagerede, lige så snart det stod klart, at en medarbejder kunne være udsat for smitte, inden vi vidste om vedkommende faktisk var smittet. Det viste sig så desværre at være tilfældet, tilføjer Jens Lauridsen.

Medarbejderen har det ok

Han har flere gange været i kontakt med den pågældende medarbejder i dag og bemærker, at vedkommende efter omstændighederne har det godt.

Jens Lauridsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at han ikke ved, hvor medarbejderen er blevet smittet.

Direktøren understreger, at han ikke har nogle informationer om, at den smittede skulle have handlet i modstrid med de officielle regler og anbefalinger.

- Både vi i ledelsen og vore medarbejdere har gennem hele pandemien lagt stor vægt på at overholde alle myndighedernes regler og anbefalinger nøje, slutter Jens R. Lauridsen.