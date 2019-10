Kalaallit Airports vil udvide staben

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 22. oktober 2019 - 11:06

Lufthavnsselskabet, der i dag består af 10 medarbejdere med den administrerende direktør Peter Wistoft i spidsen, søger to projektledere og en kommunikationsleder.

I forvejen har man oplyst, at man søger en erstatning for projektdirektør Johannes Ehmanns, der forlod virksomheden den 18. august efter blot få måneders ansættelse. Det er endnu ikke lykkedes for lufthavnsselskabet at finde en egnet kandidat, men Peter Wistoft oplyser til Sermitsiaq.AG, at stillingen skal besættes.

Projektledere

Den ene af de to projektledere skal have fokus på de nye landingsbaner, mens den anden får til opgave at sikre, at de kommende lufthavnsbygninger styres i mål.

Kommunikationslederens jobopgaver beskrives blandt andet på denne måde:”Arbejdsopgaverne er mangeartede, fra oplysningskampagner og borgermøder til udvikling at kommunikationspolitikker og langsigtet strategi”.