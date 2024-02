Kalaallit Airports indfører taxa-afgift

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 12. februar 2024 - 17:43

Fra 1. maj vil Nuuk Taxa helt særskilt opkræve 20 kroner, hvis taxituren går til eller fra lufthavnen.

- Vi har et ønske om at holde priserne i ro, da mange ting for tiden bliver dyrere og dyrere. Men Kalaallit Airports har oplyst os om, at de vil indføre en ny parkeringsafgift fra 1. maj. Og den bliver vi nødt til at lade kunderne betale, oplyser direktør i Nuuk Taxa Janus Eigaard til Sermitsiaq.AG.

Hvem skal betale?

Janus Eigaard fortæller, at man har haft en overvejelse, om den nye afgift skulle indkræves ved at hæve startprisen på en taxatur over en bred kam, så alle taxakunder blev ramt.

-Vi mener, at den mest retfærdige måde at få pengene hjem på, er at pålægge kunderne, der vil køre til eller fra lufthavnen et særskilt gebyr, forklarer han. En løsning, der imidlertid koster en del for taxaselskabet, idet bogholderisystemet skal udvikles til at kunne håndtere det nye gebyr.

Janus Eigaard oplyser, at Nuuk Taxa har i omegnen af 6.000 ture til lufthavnen om måneden, så afgiften vil løbe op i mange penge.

Lufthavnsselskabet vil opkræve 10 kroner, hver gang en taxa kører ind og holder foran terminalen. Nuuk Taxa har set sig nødsaget til at doble den afgift op, fordi taxaselskabet skal have dækket sine omkostninger til at udvikle deres bogholderisystem, der kan håndtere den særskilte afgift.

Kortere vej til byen

- Det huer os ikke at pålægge vore flyrejsende kunder dette gebyr, men vi kan da glæde os over én ting. Vi har beregnet, at en taxatur fra lufthavnen og ind til byen bliver kortere på grund af placeringen af den nye terminalbygning, så vi reelt vil ende ud med en pris på en taxatur, der er lig med den nuværende pris og måske en eller to kroner billigere på trods af det nye gebyr på 20 kroner, siger Janus Eigaard.

Nuuk Taxa har fået forklaret, at hver gang en taxa kører ind i p-området forbeholdt taxaer, så vil nummerpladen blive fotoregistreret og en regning vil automatisk tilgå taxaselskabet.