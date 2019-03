Kalaallit Airports vil ikke afvente klagefrist

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 18. marts 2019 - 11:17

Naalakkersuisut har politisk godkendt den VVM-redegørelse, som i to omgange var i høring hos borgerne, og som resulterede i flere indsigelser.

Frem til den 15. april kan borgerne imidlertid klage over afgørelsen.

En Nuuk-borger, der ønsker at være anonym, mener, at det er underligt, at udbudsprocessen er sat i gang, før klagefristen og eventuelle behandlinger af indkomne klager er tilendebragt.

Realitetsbehandling?

- Det kunne tolkes således, at klagemuligheden kun er gældende på papiret af formelle grunde, men at man reelt ikke har tænkt sig at realitetsbehandle eventuelle klager, skriver borgeren til Sermitsiaq.AG, som kender vedkommendes identitet.

Den konstituerede direktør hos Kalaallit Airports Peter Wistoft oplyser til Sermitsiaq, at virksomheden har påtaget sig en risiko.

- Men set i lyset af, at VVM-redegørelsen er politisk godkendt og for ikke at miste endnu en sæson, så har vi vurderet, at det er det rigtige at gøre at sende materialet i udbud, forklarer Peter Wistoft.