Kalaallit Airports glemmer konsortium i udbudsrunde

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 25. juni 2019 - 08:02

Det viser sig, at fire ud af syv prækvalificerede entrereprenørkonsortier valgte at trække sig eller ikke afgive bud, erfarer Sermitsiaq.AG

Kontrast

Det står i kontrast til pressemeddelelsen fra Kalaallit Airports forleden, hvor selskabet oplyste, at man kun havde fået tre bud fra seks prækvalificerede entreprenører.

Kalaallit Airports A/S skriver i en pressemeddelse den 17. juni følgende:

Citat begyndt:

Kalaallit Airports A/S valgte efter en grundig evalueringsproces at prækvalificere følgende seks internationale entreprenører til at byde på anlægsarbejderne, oplyser Kalaallit Airports i pressemeddelelsen og skriver videre:

Aarsleff – Ístak Joint Venture (Danmark/Island)

BAM International bv. (Holland)

China Communications Construction Company Ltd. (Kina)

Munck Gruppen A/S (Danmark)

MT Højgaard A/S (Danmark)

Pennecon Dexter Joint Venture (Canada)

Aarslef-Istak valgte tidligt i processen at trække sig fra udbuddet, og efterfølgende valgte MT Højgaard og China Communications Construction Company Ltd. også at trække sig.

Citat slut

Tilbage i oktober 2018 valgte lufthavnsselskabet at prækvalificere det canadiske konsortium Bird Johnson Joint Venture som erstatning for Aarsleff. Sermitsiaq.AG har desuden omtalt to direktører fra det canadiske selskab, da de tilbage i december 2018 var i Grønland for at finde underentreprenører til opgaven.

LÆS OGSÅ: Canadiere på lufthavns-charmeoffensiv

Var det for at underspille fiaskoen med udbudsrunden, at I ikke har nævnt det canadiske selskab?

- Nej. Der er tale om en fejl. Vi har jo ikke lagt skjul på, at vi er utilfredse med at få så få tilbud. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi er glade for de tre bud, som vi har fået. Mere er der ikke i den sag, fastslår administrerene direktør Peter Wistoft, Kalaallit Airports, over for Sermitsiaq.AG.