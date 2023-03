'Kaka' er gået bort

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 08. marts 2023 - 11:45

Mangeårige ansat og tidligere direktør i KNAPK, og konsulent indenfor fiskeri i Grønland, Tønnes ’Kaka’ Berthelsen er afgået ved døden den 8. marts efter længere tids sygdom. Han blev 61 år.

Det bekræfter KNAPK i et mindeord, som forbundet har offentliggjort på deres Facebook-side.

- Kaka var et nærværende menneske, som var vellidt blandt venner og kolleger, men var også et menneske med holdninger. Han var et bestemt menneske, når det var nødvendigt, og kunne stille spørgsmål ved tingene. Han var et hjælpsomt menneske. Altid nærværende. Han tog sig af sin familie og nære venner, skriver KNAPK i deres mindeord.

Velkendt i fiskeribranchen

Tønnes Berthelsen fik konstateret kræft for fire år siden. KNAPK beskriver Tønnes Berthelsen som en person, der ikke ville give op til sygdommen.

Tønnes ’Kaka’ Berthelsen var uddannet cand.merc. i Copenhagen Business School og MBA i Leeds Universitet. Han har beskæftiget sig indenfor fiskeribranchen og har arbejdet i Royal Greenland A/S, Nuka A/S og Arctic Green Food A/S og været direktør i KNAPK.

Indtil sin død var han ansat som specialkonsulent i Royal Greenland A/S og var næstformand i KNI’s bestyrelse siden august 2022. Han var også bestyrelsesmedlem i KAK.

Sportsmenneske

Den drevne erhvervsmand var også interesseret i sport, og han spillede både udendørs og indendørs fodbold, hvor han også har været landsholdsspiller i 1980’erne.

- Vi sender vores dybeste medfølelse til hans familie, samlever, børn og børnebørn. Vi føler jeres store tab, skriver KNAPK’s formand, Nikkulaat Jeremiassen.

Tønnes ’Kaka’ Berthelsen efterlader sig en samlever og fire børn.