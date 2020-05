KAK udsætter værtskabsrolle

redaktionen Mandag, 11. maj 2020 - 16:47

Grønland har været udset til at være værtsland for futsalturneringen Nordic Futsal Cup i år.

Men nu meddeler fodboldforbundet KAK, at man nu udskyder sin værtsskabsrolle og i stedet går efter at afholde turneringen til næste år.

- Vi har vendt og drejet mulighederne for at fastholde Nordic Cup i Nuuk i 2020, men har fundet, at der er for stor økonomiske og sportslige usikkerheder på grund af risikoen for restriktioner på rejse fra flere forskellige skandinaviske lande, mulige begrænsninger i tilskuertal, afholdelse af kampe mv. til at det er forsvarligt at fortsætte planlægningen henimod en afholdelse i Nuuk i december 2020. Alle skandinaviske lande var enige i at det var hensigtsmæssige at udskyde KAKs værtsskab, siger formanden for KAK, Finn Meinel, i pressemeddelelsen.

Sverige kan blive værter

Udover usikkerhederne er der tillige den usikkerhed at COVID-19 situationen muligt kan betyde ændringer i de futsalkampe som de skandinaviske lande skal spille i UEFA/FIFA-regi, der kan betyde at de skandinaviske landes deltagelse også af den årsag med kort varsel kan komme i fare.

- Vi er meget kede af situationen, men vi bliver nødt til at træffe den pågældende beslutning på grund af de sportslige og økonomiske usikkerheder, lyder det fra Finn Meinel.

De skandinaviske lande blev enige om, at det skal undersøges om Sverige kan have værtskabet for årets turnering.

Nordic Futsal Cup er en årlig turnering mellem de nordiske lande: Danmark, Finland, Norge, Sverige og Grønland. Det grønlandske landshold