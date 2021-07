KAK forlænger aftale med landstræner

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 09. juli 2021 - 09:33

Morten Rutkjær fortsætter som landstræner for Grønlands landsholdsspillere i fodbold.

Det oplyser Grønlands Fodboldunion, KAK, i en pressemeddelelse.

- Vi er utrolig stolte over, at vi er blevet enige om en forlængelse med Morten Rutkjær. Morten har fra dag et sat et stort præg på genopbygningen af grønlandsk landsholdsfodbold og hans ideer er taget godt imod, både af forbundet, landsholdsspillerne og klubberne. Vi er i en positiv udvikling med fodbolden, udtaler KAK’s fodboldkonsulent Nîsínguak´ Lundblad Geisler i en pressemeddelelse.

Sammenhold vigtigt

Kendetegnet ved Morten Rutkjær har ifølge KAK været, at han fokuserer meget på sammenholdet af spillerne, både i og uden for fodboldbanen.

Morten Rutkjær er uddannet UEFA Pro licens træner og har trænet forskellige klubber i Danmark. Derudover er han ansat i DBU, hvor han uddanner fodboldtrænere. Han blev herrelandsholdstræner i Grønland i august 2020.

- Visionen med at bygge det grønlandske landshold op igen skal være med til at skabe en fortælling om, at ’fodbold er mere end blot et spil med en bold, og fællesskabet rækker langt ud over kridtstregerne. Den samler folk uanset baggrund, bevæger og skaber bevægelse, siger Nîsínguak’ Lundblad Geisler.

Nîsínguak’ Lundblad Geisler oplyser, at mange børn og unge ser op til landsholdsspillerne. Han oplyser, at KAK’s vision er, at landsholdet skal være det, som hele befolkningen skal holde af.