KAIR: Dette skal på plads før landingsbane i Qaqortoq kan forlænges

Landingsbanen i Qaqortoq er placeret, så den godt kan forlænges til 1799 meter, men det er en række tekniske forhold, der skal undersøges først. Det oplyser Kalaallit Airports (KAIR), der står for opførelsen af den nye lufthavn i Qaqortoq.

Debatten om banelængden er aktuel igen, fordi borgmester i Kommune Kujalleq, Stine Egede (IA), har afleveret et forslag til Naalakkersuisut om at forlænge banen med 300 meter.

Stine Egede mener, det vil være en god idé at forlænge, mens at entreprenøren er på stedet, og hun argumenterer for, at forlængelsen vil forhindre fremtidige flaskehalse i Nuuk for passagerer, der skal til Sydgrønland.

Air Greenland bekræfter mulighed - med forbehold

Et centralt argument fra borgmesteren er, at en længere bane vil give mulighed for direkte flyvninger fra København, ligesom der i dag flyves direkte København-Narsarsuaq.

Og det vil umiddelbart kunne lade sig gøre, lyder det fra Air Greenland, der dog understreger, at mange faktorer kan spille ind:

- Da banen i Narsarsuaq er 1.830m, så vil en 1.799m bane i Qaqortoq umiddelbart give samme muligheder som i dag, oplyser Air Greenland.

Hos Kalaallit Airports har man ikke lavet konkrete beregninger på, hvad 300 meter ekstra bane præcist vil koste. Men KAIR kan godt oplyse, at en række tekniske ting skal på plads før en forlængelse kan ske.

Miljøundersøgelse og nedsprængning af fjeldtoppe

En udvidelse vil eksempelvis skulle foregå i en eksisterende vandspærrezone, og der skal derfor først laves en miljøansøgning, hvor forhold og retningslinjer klarlægges.

Derudover er den planlagte 1.500 meter bane en såkaldt ”non precision” bane, hvor der ikke installeres særligt præcisions landingsudstyr som i Nuuk og Ilulissat.

- Hvis en baneforlængelse skal udstyres med tilsvarende udstyr, skal der ske nedsprængning af minde fjeldtoppe omkring lufthavnsområdet, og terrænregulering af større refleksionsflader, oplyser KAIR til Sermitsiaq.AG.

Trafikstyrelse kan stille yderligere krav

Serviceniveau og beredskab skal også tilpasses med en opgradering af lufthavnens udstyr, så beredskab og snerydning kan overholde nødvendige krav. En udvidelse af landingsbanen vil også betyde udvidelse af terminalbygningerne:

- Bygningerne er dog som udgangspunkt designet til at kunne udvides på sigt, oplyser KAIR, der understreger, at en ny banelængde skal igennem en godkendelsesproces hos Trafikstyrelsen, som kan stille yderligere krav.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra naalakkersuisoq for infrastruktur, Erik Jensen (S) til forslaget fra Stine Egede, men det er endnu ikke lykkedes.