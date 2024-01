KAIR om vartegn: - En god ide

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 09. januar 2024 - 07:46

Hvis en gangbro kan passes ind i det allerede planlagte byggeri, områdets andre funktioner og design, så er lufthavnsselskabet Kalaallit Airports A/S positiv og ser ingen problemer i, at flyrejsende – udstyret med bagage - skal besværes med en højdeforskel fra parkeringspladsen til terminalbygningen.

Er gangbroen alene en kommunal opgave eller deles den med KAIR?

- Det er klart, at en gangbro til den nye lufthavnsterminal er en opgave, som kræver samarbejde og dialog, så den passer ind i terminalens design og områdets allerede planlagte struktur med plads til Kiss and Fly, taxa- og busholdepladser og kørebaner med videre, oplyser kommunikationschef Mikkel Bjarnø Lund til Sermitsiaq.AG.

Han oplyser, at lufthavnsselskabet ser frem til at fortsætte dialogen med hovedstadskommunen.

Brugervenligheden

Er det særligt brugervenligt for passagerer at skulle over en bro?

- Der er mulighed for at blive sat af foran terminalen med Kiss and Fly-område og korttidsparkering med videre. Gangbroen vil være fra blandt andet langtidsparkeringen, og der skal man jo gå fra under alle omstændigheder. Her kan en gangbro være en udmærket ide, da det for eksempel fører folk hen ovenover vejen, og derved kan afhjælpe trafikken, oplyser kommunikationschefen.

Han tilføjer:

- Bliver den (broen, red.) overdækket, vil den også kunne beskytte mod vind og vejr.

Ingen P-hus

På trods af de arktiske forholde skal flyrejsende ikke forvente, at de kan parkere deres bil i et P-hus.

- Et P-hus er ikke en del af det budgetterede projekt, fastslår Mikkel Bjarnø Lund.

Kalaallit Airports A/S oplyser endvidere, at opførsel og finansiering af en gangbro ikke er ”forankret” i KAIR.