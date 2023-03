KAIR-direktør: - Vi skal passe på ikke at oversælge Grønland

Redaktionen Fredag, 03. marts 2023 - 11:05

Air Greenland skal regne med at få hård konkurrence, når Grønlands to nye internationale lufthavne i Nuuk og Ilulissat står færdige i slutningen af 2024.

Allerede fra første dag, skal være fly fra internationale flyselskaber på landingsbanerne. Det er ambitionen i lufthavnsselskabet Kalaallit Airports (KAIR), der er ejer og operatør af lufthavnene.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Vi er interesserede i at snakke med alle flyselskaber, der har interesse for at åbne ruter til Grønland. Det gælder også Norwegian.

Det siger Jens Lauridsen, administrerende direktør i KAIR, til Sermitsiaq i en kommentar til en artikel i dagens avis om, at norske Norwegian er meget interesseret i at åbne ruter mellem f.eks. København eller Oslo og Grønland, hvis der er passagergrundlag til det.

- Men uanset om det er Norwegian eller et andet flyselskab, der gerne vil flyve til Grønlands kommende nye lufthavne, så kræver det, at passagergrundlaget er i orden, fastslår han.

Ingen turister rejser til en destination for at se en lufthavn. De vil have oplevelser, siger topchefen for lufthavnsselskabet.

- Jeg er ikke i tvivl om, at internationale flyselskaber ser et potentiale i Grønland. Hvor mange ruter, der bliver åbnet til Nuuk og Ilulissat, afhænger jo af flere forskellige forhold, der skal være på plads, bl.a. hotelkapaciteten. Hvis du ser på Ilulissat i sommersæsonen, er det jo praktisk talt umuligt at få et hotelværelse. Alt er optaget. De rejsende kommer ikke til Grønland for at se en lufthavn, men alt det andet, landet byder på. Så hotelkapaciteten skal udbygges, mener Jens Lauridsen.

