Kærlighed ved første klik

Redaktionen Torsdag, 23. juni 2022 - 14:52

Det er nok de færreste, som synes godt om, at ens forældre blander sig i mulige kæreste-emner. Men det ikke desto mindre det, som skete for Paarnaq Poulsen, der sad i Aarhus og var godt og grundig træt af sin situation.

Det skriver avisen AG.

Som nystartet studerende på VIA University College i Aarhus på drømmestudiet til bioanalytiker følte hun sig malplaceret. Det var ikke studiet, som gav hende følelsen af at være det forkerte sted.

Det var Aarhus, som hun havde svært ved at falde til i.

- Jeg havde bare så meget hjemve og havde ingen omgangskreds. Jeg kunne slet ikke få det til at hænge sammen. Studiet var okay, og jeg ville jo gerne studere, men det betød også noget for mig at have venner og nogle, jeg kunne hænge ud med, fortæller Paarnaq Poulsen.

Men så skete der en u-vending.

- Min mor ringer til mig en fredag aften og siger: ’Jeg tror, jeg har en, du kan li’, kan du ikke kontakte ham på messenger, så kan I blive venner på Facebook? og så kan I facetime.’

- Altså, det var megaakavet, vi kendte jo ikke hinanden, fortæller Paarnaq Poulsen, der på stærk opfordring fra sin mor, tog mod til sig og kontaktede ham dér Anders.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: