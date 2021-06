Kæmpeunderskud i sydgrønlandsk fiskeriselskab

Redaktionen Fredag, 18. juni 2021 - 14:01

2020 blev et frygteligt år for det sydgrønlandske fiskeriselskab, anpartsselskabet Arctic Prime Fisheries(APF) med hovedsæde i Qaqortoq. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Det økonomisk hårdt pressede selskab kom ud af året med et blodrødt regnskab. Der blev et underskud efter skat på 35 millioner kroner ud af en omsætning på 198 millioner kroner.

Selskabets resultater i 2020 er stærkt påvirkede af den verdensomspændende covid-19 pandemi, forklarer ledelsen for APF i kommentarerne i regnskabet.

Pandemien betød blandt andet, at APFs nye flagskib, supertrawleren Ilivileq, blev meget forsinket og først begyndte at fiske i andet halvår. Desuden blev frysetrawleren Tasermiuts værftsophold forlænget i flere måneder. Selskabets omsætning faldt, fordi det blandt andet ikke lykkedes at fiske 3.060 tons torsk af de tildelte kvoter for 2020. Faldende fiskepriser gav desuden store tab for fabrikkerne.

Alligevel ser ledelsen for APF lyst på fremtiden. 2020-resultatet er således ikke sammenligneligt med selskabets udvikling i år og den ventede udvikling i årene fremover, skriver ledelsen i beretningen:

Læs hele historien i denne uges Sermitsiaq her: