Kæmper for lukket bygd: Vi må være stærke

Lars-Emil Johansen, tidligere Siumut-formand og bygdebarn i Illorsuit, forstår ingenting af, hvad der sker med hans nordgrønlandske hjemstavn.

Det skriver avisen AG.

– Der var ingen særlig fare for beboerne i Illorsuit i 2017, hvor tsunamien ramte Karrat-fjorden. Bygden blev ikke berørt. Ikke så meget som et hundehår blev bøjet. Alligevel blev befolkningen tvangsfjernet, og den dag i dag, tre år senere, venter de stadig på at vende hjem til deres huse, siger han til avisen AG.

Så hvad mener du, der bør ske?

– Jeg mener, at man skal træffe en politisk beslutning om at genåbne bygden. Det kan passende ske på næste nationaldag, svarer han.

Blev ikke ramt alvorligt

Men GEUS mener stadig, at der er stor risiko for fjeldskred i fjorden og dermed for kæmpebølger?

– Man kan altid være bange for alt muligt. Men fjeldskredet skete dengang over 60 kilometer fra Illorsuit. Ingen kom til skade. Ikke som i Nuugaatsiaq, hvor det var en kæmpe katastrofe, svarer Lars-Emil Johansen og tilføjer:

- Jeg har hørt fiskere i Illorsuit fortælle, at der var lidt bevægelse i vandet, mere højvande end sædvanligt. Men ingen store bølger ramte stranden dengang. I øvrigt: Folk i Ilulissat har også oplevet en naturkatastrofe på et tidspunkt med et isbjerg, som kælvede. Men det betød jo ikke, at man begyndte at affolke hele byen dér.

