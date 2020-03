Kæmpe projekt: Landshospital skal fornyes for en halv milliard

Thomas Munk Veirum Torsdag, 26. marts 2020 - 11:07

Er det det nødvendigt at renovere Dronning Ingrids Hospital, spørger Atassuts formand Aqqalu Jerimiassen i et §37 spørgsmål.

Svaret er et klokkeklart ”ja” fra Naalakkersuisut, der oplyser, at man allerede nu udfører løbende renoveringer af hospitalet.

Problemet er dog, at bygningerne ikke lever op til nutidens standarder for sygehuse, og derfor går man i år i gang med en alternativ løsning. Den går på at projektere en ny tidssvarende bygning:

- En ny bygning anslås at koste 500 millioner kroner, skriver Naalakkersuisoq for sundhed, Martha Abelsen, i sit svar til Aqqalu Jerimiassen.

Dårlig investering at renovere

Abelsen påpeger, at det på kort sigt vil være billigere at renovere de eksisterende bygninger, men en ombygning vil ikke blive tidssvarende, da den skal tage hensyn til den eksisterende betonkonstruktion:

- Renovering af de nuværende sengebygninger vil være problematiske, da eksisterende bygningskonstruktioner er projekteret i 70'erne efter principper, som er forældede og baseret primært på 4-sengsstuer med bad og toilet på gangen, hvor f.eks. kørestole ikke kan komme ind, skriver Martha Abelsen i svaret.

- Nutidens hospitaler bygger 1-sengsstuer med eget toilet, hvilket sikrer bedre patientsikkerhed på flere områder, lyder det videre.

12 millioner afsat til opstart

Af finansloven fremgår det, at der er afsat 12 millioner kroner i 2020 til projektering af ny sengefløj og patienthotel. Der er udelukkende afsat penge til projektet i 2020, men det gøres klart at projektet vil påvirke finansloven i årene fremover:

- Det er vigtigt at igangsætte projektet i 2020, da projektering, herunder byggeprogram mv. kan strække sig over flere år, står der i finansloven for 2020.

Her står der også, at man vil undersøge muligheden for at få dele af byggeriet betalt af fonde, og den forventede ibrugtagning af de nye bygninger er sat til år 2030.