Kæmpe indtryk: Danske politikere i Grønland

Anders Rytoft Fredag, 24. juni 2022 - 15:40

Traditionen tro rejser en række danske folketingsmedlemmer til Grønland om sommeren i en uge - og i år er ingen undtagelse.

Mandag landede seks danske politikere i Kommune Qeqertalik.

Politikerne har ikke nogen specifikke opgaver i Grønland. Rejsens formål er at give folketingsmedlemmerne en bred orientering om grøndlandske forhold.

Med på rejsen er Stinus Lindgreen (R), Ulla Tørnæs (V), Ellen Trane Nørby (V), Kasper Rough (S), Peter Seier Christensen (NB) og Susanne Zimmer (Å).

Foruden politikerne deltager Poul Primdahl, vicechef i Arktisk Kommando og Julie Wilche, rigsombudsmand i Grønland.

Indtil videre har de blandt andet været på besøg i Qeqertarsuaq og Qasigiannguit.

Kæmpe indtryk

Torsdag bød Ane Hansen, borgmester i Kommune Qeqertalik, folketingsmedlemmerne velkommen i kommunalbestyrelsens mødelokale.

Under frokosten kom borgmesteren og politikerne blandt andet ind på tilblivelsen af Kommune Qeqertalik, turisme i kommunen, nationalparken og havneanlægget.

Det er første gang, at Stinus Lindgren er i Grønland.

- Det er fuldstændig overvældende at være heroppe. Naturen gør et kæmpe stort indtryk, siger den radikale politiker og tilføjer:

- De udfordringer, der er i Grønland, rent logistisk har gjort et stort indtryk, fordi de er svære at løse. Men, jeg synes, det er fedt at se gåpåmodet, og det de gør for at løse dem.

Det forventes, at politikerne, rigsombudsmanden og vicechefen i Arktisk Kommando sejler fra Sisimiut engang i eftermiddag og ankommer til Nuuk lørdag formiddag.