Kæmpe forskel på priser: 2 kr for en sodavand

Niels Ole Qvist Torsdag, 08. februar 2024 - 10:47

1.60 kroner for en sodavand.

Det lyder som et fatamorgana, men er virkeligheden i andre lande. I Danmark og Tyskland er priserne banket helt i bund, når det kommer til »ugens tilbud« på øl og læskedrikke.

Det viser en hurtig prisundersøgelse, som AG har lavet i de skandinaviske lande, på Færøerne og Island.

Mens en del forbrugere river sig i håret i Grønland over priserne, kan kunder i lande som Danmark, Sverige og Tyskland fylde indkøbskurven uden, at det gør et nævneværdigt indhug i budgettet.

Tag for eksempel i Rema 1000 i Danmark. I sidste uge lokkede Rema i uges tilbudsavis med 33 cl. dåseøl for 4 kroner stykket – der var tale om Heineken, Carlsberg og Royal Export (5,6 procent). I Coop 365 blev der i dén butik, AG tjekkede, oveni købet solgt datomærkede Royal Export til kun 3 kroner dåsen. Sodavand fra Harbo kostede 2 kroner pr. dåse i Rema – og 2 liter discount-sodavand fås for 8-9 kroner.

I den forløbne uge kunne kunder i Nuuk støde på en prismæssig højdespringer som Ceres Top-øl, der blev solgt for knap 37 kroner pr. dåse – en 6-pack kostede 219 kroner.

Læs hele artiklen om priser på øl og sodavand i denne uges udgave af AG. Få adgang her: