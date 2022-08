Kæmpe boligprojekt gør fremskridt

Thomas Munk Veirum Mandag, 22. august 2022 - 07:41

Et privat boligprojekt af de større er på vej igennem godkendelsesprocessen i Kommuneqarfik Sermersooq.



Det er entreprenørfirmaet Permagreen Grønland, der står bag projektet, som ønskes placeret i bydelen Qinngorput i Nuuk. Boligerne er placeret mellem tårnene i Suloraq og den lidt lavere boligbebyggelse på den anden side af vejen Unaaq.



Projektet indeholder ikke mindre end 96 lejligheder og fire erhvervslejemål, og torsdag i sidste uge blev projektet godkendt i Udvalg for Økonomi og Erhverv i Kommuneqarfik Sermersooq.



Direktør i Permagreen Jeppe Bloch Steffensen glæder sig forsigtigt over godkendelsen fra udvalget, og han ser nu frem til, at kommunalbestyrelsen også skal behandle sagen:

Skal have styr på økonomien

- Jeg har det sådan, at jeg vil ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt, men det var et skridt fremad, at udvalget godkendte projektet, siger han.



Jeppe Bloch Steffensen fortæller videre, at Permagreen nu går i gang med de indledende øvelser, så firmaet er klar til at bringe projektet videre, hvis det også godkendes af den samlede kommunalbestyrelse.



- Vi har møde med vores rådgivere på projektet i næste uge, hvor vi begynder at få sat ting i gang. Vi har brug en mere detaljeret plan, så vi kan få styr på totaløkonomien i projektet.



- Vi har vurderet, om det her er økonomisk rentabelt, men nu skal vi har en mere præcis vurdering af økonomien, og så skal vi i gang med at skaffe finansiering. Det er den fase, vi går ind i nu, siger Jeppe Bloch Steffensen.

Kritiske røster fra Suloraq-beboere

Ifølge direktøren er det ikke endelig afklaret, om Permagreen vil forsøge at sælge boligerne enkeltvis, eller om firmaet vil indgå i samarbejde med en investor, der vil bruge lejlighederne til udlejning.



Ifølge direktøren er der i det nye projekt forsøgt at tegne nogle bygninger, således at samtlige boliger får udsigt over bugten.



Derfor bliver bygningerne en slags længehuse i fire til seks etager og ikke de såkaldte punkthuse, der for eksempel præger Suloraq. Lejlighedsstørrelsen vil være mellem 55 og 135 kvadratmeter.



Kommunens forvaltning skriver om projektet, at "på trods af projektets størrelse er man i vid udstrækning lykkedes med ikke at skærme for udsigtsforholdende i de eksisterende punkthuse i Suloraq."

Kan gå i gang næste år - måske

Det fremgår dog af høringsmaterialet, at to borgere i Suloraq har protesteret mod byggeriet, da de frygter, at projektet vil begrænse udsynet. Om det siger Jeppe Steffensen:



- Det er ikke nogen hemmelighed, at der er nogen, der får begrænset deres udsyn, men den dialog har vi også haft med kommunen. Byen vokser, og der er behov for boliger, og kommunens budskab er, at vi skal blive ved med at bygge.



- I den fase vi går ind i nu, vil vi se, om vi kan gøre noget for at gøre den situation bedre for dem, der ligger bagved. Måske vi kan flytte en bygning eller andet for at sikre omgivelserne, siger Jeppe Bloch Steffensen.



Ifølge direktøren vil byggeriet tidligst kunne gå i gang næste år, såfremt projektet godkendes i kommunalbestyrelsen:



- Vi kommer til at bruge resten af 2022 på at komme i gang med få lavet projektet færdigt, så vi kan få et billede af totaløkonomien. 2023 vil gå med at sikre finansiering og kunder. Hvis vi er meget heldige, kan vi komme i gang i 2023. Men det kan også godt være, det først bliver i 2024.