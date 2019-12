Kælvet isfjeld: KNI donerer til Naajaat

Redaktionen Fredag, 20. december 2019 - 17:41

En bygd ved Upernavik, Naajaat, blev natten til torsdag klokken 00:30 ramt af høje bølger, efter et isfjeld kælvede tæt på bygden.

De høje bølger ødelagte seks joller, som betyder meget for de fiskere, der bor i Naajaat. Jollerne bruges også til at handle ind med til den nærmeste bygd, da Naajaat med sine 53 indbyggere ikke har en butik.

Nu er der lidt trøst til bygdeboerne, for KNI A/S donerer lidt til indbyggerne.

- Jollerne har vital betydning for indbyggerne i Naajaat, idet de bruges, når indbyggerne skal handle flere gange om ugen enten til Innaarsuit eller Upernavik. Indbyggerne sejler meget med deres joller når de varetager deres erhverv, som er fiskeri, og de fisker også efter hundefoder til resten af vinteren inden havet fryser til is, skriver KNI A/S i en pressemeddelelse.

Disse har KNI doneret til Naajaats indbyggere:

En tromle brændstof til opvarmning

Flere sække hundefoder til deres hunde

Kasse julemad og andre lækkerier

Julekasserne og hundefoderet er allerede sejlet ind til bygden af Royal Greenland A/S, som stillede en båd til rådighed vederlagsfrit.

- Dette viser, at to store samfundsejede virksomheder går sammen om at hjælpe vores medborgere, som har behov for en donation i en svær situation, skriver KNI A/S.