Kabelbrud skabte dårlige forbindelser ud af Grønland

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 24. august 2022 - 11:40

OPDATERET 23.30.

Det er igen muligt at ringe ind og ud af Grønland, oplyser kommunikationschef i Tusass, Julie Rademacher, onsdag aften ved 22-tiden.

TV kanaler som DR skulle også være i drift igen.

Kommunikationschef i Tusass, Julie Rademacher bekræftede tidligere onsdag overfor Sermitsiaq.AG, at det problemerne skyldtes et kabelbrud i Nordamerika, der betød, at forbindelserne ud af og ind til landet blev forstyrret.

Det skyldes, at trafikken i øjeblikket går over Nordamerika til Europa, da søkabelforbindelsen syd for Nuuk og trafikken mod Island i øjeblikket er afbrudt på grund af søkabelreparation.