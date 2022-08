Kabelbrud skaber dårlige forbindelser ud af Grønland

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 24. august 2022 - 11:40

Borgere i Grønland kan ikke ringe ud af Grønland, mens borgere heller ikke kan modtage opkald fra udlandet. Man kan dog stadig ringe indenrigs uden problemer.

TV kanaler som DR virker ikke på nuværende tidspunkt.

Tusass bekræfter på sin driftinfo på hjemmesiden, at der i øjeblikket er problemer med forbindelsen i Nordamerika, hvilket kan påvirke og forstyrre forbindelser i hele landet.

Kommunikationschef i Tusass, Julie Rademacher bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at det drejer sig om et kabelbrud i Nordamerika, der gør, at forbindelserne ud af og ind til landet oplever forstyrrelser for tiden.

Det skyldes, at trafikken i øjeblikket går over Nordamerika til Europa, da søkabelforbindelsen syd for Nuuk og trafikken mod Island i øjeblikket er afbrudt på grund af søkabelreparation.

Situationen er således:

Man kan ikke ringe ind - og ud af Grønland i øjeblikket, men man kan ringe internt i Grønland.

Der er ingen forbindelse til de danske TV kanaler som DR, men KNR TV og radio virker.

Der er forstyrret forbindelser i samt til og fra Tasiilaq og Ittoqqortoormiit

Tusass oplyser, at teknikere er på sagen, og at Tusass vil opdatere på deres driftsinfo, så snart der er nyt om situationen.