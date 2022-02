Kaali Olsen bliver ny chef for Uddannelsesstyrelsen

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 18. februar 2022 - 13:00

Kaali Olsen bliver nu chef for uddannelsesstyrelsen efter at have arbejdet på området i mere end 26 år. Han glæder sig til arbejdet, da han blandt andet skal stå i spidsen for implementering af Inatsisartutlov om folkeskolen.

- Derudover skal Kaali Olsen lede det fortsatte arbejde med implementeringen af en række Inatsisartutlove på førskoleområdet samt efterskole og højskoleomådet. Han får derfor en vigtig rolle ift. at samle og videreudvikle uddannelsesområdet. Det skriver Departementschef for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Karsten Peter Jensen.

Kaali Olsen er 58 år og har været souschef i Uddannelsesstyrelsen. Han har siden 15. november været konstitueret styrelseschef. Han skal blandt andet sikre et godt samarbejde med kommuner omkring Folkeskolen.

- Kaali Olsen skal sikre at samarbejdet med kommunerne videreudvikles og også være med til at danne bro mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne samt gymnasierne således, at flere unge går i gang med en uddannelse efter folkeskolen, siger departementschefen.