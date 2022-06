K ønsker selvstændigt ministerium for rigsfællesskabet

Ritzau Søndag, 26. juni 2022 - 08:07

Regeringen har en forpligtelse til at arbejde hårdt for at styrke sammenhængskraften i rigsfællesskabet og for også at varetage Grønlands og Færøernes interesser.

Det mener De Konservative, der ønsker, at et selvstændigt ministerium for netop rigsfællesskabet skal være med til at styrke samarbejdet.

- Ministeriet vil få til opgave at styrke samarbejdet inden for alle områder, men i særdeleshed inden for uddannelse, sprog, erhverv, sundhed og mobilitet mellem landene, skriver partiet i et forslag.

Ifølge partiets ordfører for Grønland og Færøerne, Rasmus Jarlov, er der god plads til forbedring i rigsfællesskabet.

Mener ikke det er formynderisk

- Vi oplever et rigsfællesskab, der stille og roligt glider fra hinanden på grund af dansk passivitet, i stedet for at vi fra dansk side er aktive og gør, hvad vi kan for at gøre fællesskabet stærkere.

- Man kan godt stille sig tilfreds med, hvordan det er i dag. Men realiteten er, at Danmark bliver mere og mere fraværende for Færøerne og Grønland. Vi ønsker den modsatte udvikling, siger han.

Rasmus Jarlov mener ikke, at det er formynderisk. Danmark skal ikke undskylde for at have ambitioner for rigsfællesskabet, siger han.

- Det er netop den fejl, der er blevet begået i alt for mange år. At vi fra dansk side ikke tør sige, hvad vi gerne vil. Derfor ender det med, at Danmark altid optræder defensivt og kun reagerer på ønsker i stedet for selv at sætte en retning, siger han.

Vil drøfte det på rejse

Jarlov ved ikke, om et ministerium også er et ønske, de to lande selv har. Det skal han drøfte med grønlænderne på en rejse i den kommende uge.

- Jeg håber, man vil se det som noget positivt. Men det er også vigtigt, at vi ikke fra dansk side altid kun sætter ting i gang, som er ønsker fra Grønland og Færøerne, men også selv har en holdning til, hvordan rigsfællesskabet skal udvikle sig, siger Jarlov.

De Konservative vil også have DR til at skrue op for antallet af udsendelser, hvori Grønland og Færøerne indgår. Det skal ske året rundt.

Ligeledes skal landene fylde mere i undervisningen i den danske folkeskole.

Minister kan være fra Grønland eller Færøerne

Ministeren skal - så vidt det er muligt - være enten fra Grønland eller Færøerne, lyder det.

For at ministeriet kan få den ønskede indflydelse skal der oprettes rigsfællesskabskontorer i en række byer på både grønlandsk og færøsk territorie.

Omvendt skal de to lande også have en styrket tilstedeværelse i Danmark, hvor De Konservative gerne ser, at der oprettes lignende kontorer.

For at opretholde ministeriets funktion skal der afsættes 20 millioner årligt til at drive selve ministeriet.

De penge skal lægges oven i de midler, der i forvejen er afsat til at varetage Rigsfællesskabets interesser fra Udenrigsministeriets side.

De samlede udgifter til forslaget vil lyde på 113 millioner kroner årligt.