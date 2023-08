K-33: Bolden ligger klar på stregen

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 10. august 2023 - 14:59

Det sidste hold ud af seks fodboldhold er ankommet til Qaqortoq torsdag morgen. Qaqortoqs lokale fodboldklub K-33 skal være vært for GM i herrefodbold, hvilket er første gang i mere end 10 år.

Arrangørerne glæder sig over, at værtskabet kunne lykkes, til trods for at deltagende hold er skrumpet fra otte til seks:

- Det er virkelig godt, at det til trods for logistikudfordringer er lykkedes at få seks hold ned til os, så grønlandsmesterskaberne kan fløjtes i gang i dag. Vi er klar til at se bolden blive sparket i gang i Qaqortoq igen, siger Arne Møller fra K-33.

Alle mod alle

Oprindeligt har otte hold kvalificeret sig til herrernes GM i fodbold. Inden den første kamp fløjtes i gang har der dog været en større puslespil i gang, hvor i alt tre hold, deriblandt forsvarende mestre fra Ilulissat N-48, har meldt afbud på grund af udfordringer med rejsen, mens E-54 fra Tasiusaq i Sydgrønland er kommet til.

Disse hold er nu med:

K-33 fra Qaqortoq

IT-79 fra Nuuk

B-67 fra Nuuk

N-45 fra Nanortalik

G-44 fra Qeqertarsuaq

E-54 fra Tasiusaq

- Det bliver et mesterskab hvor alle spiller mod alle. Ingen bliver fredet, og der er ingen dage til pauser for holdene, så det bliver en presset uge for alle holdene. Det bliver spændende at se, hvem der er mere udholdende, siger Arne Møller.

På hjemmebane

K-33 holder åbningsceremoni i dag klokken 13.00, og første kamp starter klokken 15.00. Der vil være tre kampe hver dag, og finalerne holdes tirsdag den 15. august.

- Vi kan helt klart mærke, at borgerne glæder sig over den kommende fodbolduge. Vi opfordrer publikum til at komme med god energi. Det bliver så godt med god fodbold, siger medarrangøren.

Arne Møller er sikker på, at alle hold er kommet til Qaqortoq med forhåbninger om medalje, og i særdeleshed guldmedalje. Han har dog noget særligt at tilføje om hjemmeholdet:

- K-33 har kæmpet sig op i niveau siden nytåret. Det er et comeback for holdet, i forhold til deltagelse til flere grønlandsmesterskaber i forskellige sportsgrene. Jeg er sikker på, at spillerne vil vise sig fra deres bedste side til kampene, slutter Arne Møller fra K-33.

Her kan du se program for GM: