Justus: Forbrugere skal slippe for pantregning

Jørgen Schultz-Nielsen Lørdag, 30. januar 2021 - 11:09

Skal man lave et særligt returpantsystem, der kan håndtere dansk returemballage eller er det muligt at lave en særaftale, der fritager grønlandske importører for at betale dansk pant i stil med den allerede eksisterende aftale om momsfritagelse?

Spørgsmålene stilles af Justus Hansen i et paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut, og politikeren begrunder det med, at man må forvente øgede danske pantpriser, som i sidste ende vil belaste grønlændernes privatøkonomi.

Overpris

Han påpeger, at pant på glasflasker og pantflasker ligger på mellem 1 og 3 kroner.

- Følger man lidt med i den danske udvikling, er det tydeligt at se og høre, at det ikke stopper her, skriver Justus Hansen, der konstaterer, at det grønlandske returpantsystem ikke er gearet til at løfte opgaven.

- På denne baggrund mener jeg, at det er nødvendigt, at man reagerer herpå, og alene eller i samarbejde med Danmark får skabt en løsning, der sikrer, at den hjemlige forbruger ikke betaler overpris for diverse varegrupper som følge af, at pantbetalingen er skjult i varens pris, lyder det i begrundelsen fra Demokraatit-politikeren.