Justus om ungdomsboliger: En ommer

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 08. december 2023 - 11:59

Demokraternes medlem af Kommuneqarfik Sermersooq, Justus Hansen, blev noget overrasket, da han opdagede, at de nye ungdomsboliger i Tasiilaq opføres uden rindende vand og et velfungerende WC med træk og slip.

- Jeg mener, at det bør være et grundlæggende krav, at der er adgang til rindende vand og at der er installeret et WC, når Selvstyret bygger nyt. Undersøgelser fra andre arktiske egne viser, at begrænset adgang til vand, og anvendelse af spandetoiletter spiller en betydelig rolle i forhold til spredning af for eksempel tuberkulose, skriver Justus Hansen i en pressemeddelelse.

Forkert beslutning

- I et område som Tasiilaq, hvor der er kloakering og en velfungerende vandforsyning virker det derfor helt forkert, at man vælger at bygge boliger uden rindende vand og WC, understreger Justus Hansen, der opfordrer Selvstyret til at genoverveje byggeriet.

Justus Hansen mener, at den løsning Selvstyret har valgt både er dårligere og dyrere for de kommende beboere.

- Læg dertil, at der ikke findes en vandvogn i Tasiilaq og at de nye boliger ikke engang har mulighed for tank til natrenovation, pointerer han.

Byggeriet ligger stille

Byggeriet ligger i øjeblikket stille og vil først blive genoptaget til foråret. Indtil videre har man kun opført fundamenterne.

- Det betyder, at det fortsat er muligt at tilslutte boligerne til både vand og kloak. Jeg vil kraftigt opfordre Selvstyret til at gøre dette, lyder opfordringen fra Sermersooq-politikeren.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra Selvstyret, men endnu uden held.