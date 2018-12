Justitsministeren: Milepæl at forvaringsdømte ikke længere sendes til Danmark

Walter Turnowsky Tirsdag, 18. december 2018 - 11:42

Det er slut med at sende forvaringsdømte fra Grønland til afsoning i Herstedvester. Det har længe stået klart, at dette var på vej, men i dag har et enigt Folketinget vedtaget den lov, der betyder, at forvaringsdømte fremover kommer til at afsone på den nye anstalt i Nuuk.

- Det er en milepæl i forholdet mellem Grønland og Danmark, når vi om lidt skal stemme om, og gøre op med en mere en 60 år lang praksis med at sende grønlandske forvaringsdømte fra Grønland til Danmark langt fra deres familie og netværk, sagde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) under den endelige behandling af forslaget.

- Det syntes jeg tjener os alle sammen i denne sal til ære.

Fortrydelsesret

Loven beskriver samtidigt, hvordan de dømt, der i dag sidder i Herstedvester, kan overføres til den nye anstalt. For der første bliver det frivilligt, om man vil blive i Herstedvester eller foretrækker at komme til Nuuk. Dernæst får dem, der tager til Nuuk en fortrydelsesret, som betyder, at de får mulighed at vende tilbage til Herstedvester inden for de første seks måneder.

Grønlandsk proviant og bistandsværger

Under behandlingen af forslaget er det også bliver sikret, at de der bliver i Herstedvester, fortsat kan få grønlandsk proviant og grønlandsk undervisning.

I den afgørende fase er det også lykkedes, at sikre den særlige bistandsværgeordning for de grønlandske indsatte. Den stod ellers til at blive sløjfet.

- Det skylder vi Grønland og der skylder vi de forvaringsdømte, der ikke oprindeligt selv har valgt at afsone i Danmark, sagde Søren Pape Poulsen om baggrunden for at bevare de særlige tilbud.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) takkede justitsministeren for at have lyttet til Folketingets partier under behandlingen for forslaget og blandt andet at have sikret den grønlandske kost.