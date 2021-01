Jurister: Anholdelse af dømt i Birna-sagen var i strid med loven

Merete Lindstrøm Tirsdag, 12. januar 2021 - 07:46

I en artikel i det juridiske tidsskrift Tímarit lögfræðingar, plæderer to islandske jurister for, at anholdelsen af den nu dømte morder i Birna-sagen Thomas Møller Olsen var i strid med international ret. Det skriver Frettabladid.

De to jurister mener simpelthen ikke, at de islandske myndigheder havde ret til at gå ombord på den grønlandske trawler Polar Nanoq og anholde Thomas Møller Olsen i januar 2017 kort efter mordet på Birna Brjánsdóttir fandt sted i Rejkjavik på Island.

I artiklen understreger professor Bjarni Már Magnússon, at sagen er en af ​​de mest komplekse jurisdiktionssager i islandsk retshistorie.

- Mange af de grundlæggende elementer i folkeretten udfordres i dette, og efter vores mening lykkedes det ikke domstolene at håndtere det korrekt, lyder det blandt andet.

Undrer sig over manglende konsekvens

Den anden forfatter til artiklen Hlín Gísladóttir, fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun også fandt sagen interessant, hvorfor hun indgik samarbejde med professoren om at undersøge omstændighederne nærmere. De to juristers kritik går både på myndigheder og domstole.

I appelretten blev det konkluderet, at anholdelsen var i strid med international ret, fordi de Islandske myndigheder ikke havde indgået en aftale med de danske eller grønlandske myndigheder om at foretage en anholdelse udenfor islandsk territorium.

- Det undrede os meget, hvorfor det ikke fik nogen konsekvenser for sagen, siger Hlín Gísladóttir.

Under selve anholdesen blev det aftalt, at Danmark skulle sende inspektionsskibet Triton til Island med grønlandsk politi ombord. Men undervejs blev planen ændret, så det endte med at det var islandsk politi, der gik ombord på fiskefartøjet Polar Nanoq og anholdte Thomas Mølle Olsen.

Ingen officiel tilladelse til anholdelse

Hovedkonklusionen i artiklen er, at flagstaten i mange tilfælde har særlig jurisdiktion over skibe i det åbne hav.

Der er dog undtagelser fra dette. Den vigtigste er, at krigsskibe, militærfly eller andre specielt identificerede skibe og fly, der har et klart statsmandat, til at gå ombord på skibe til søs, men kun på grundlag af international lov, medmindre der for eksempel er en rimelig mistanke om piratkopiering, slavehandel eller ulovlige radioudsendelser.

I artiklen fremgår det, at der ikke findes nogen gensidig aftale mellem Island og Danmark eller Grønland om mandat om at gå ombord på fartøjer på fremmed territorium.

Det betyder, at en aktion af den slags som anholdesen af Thomas Møller Olsen ville kræve en klar godkendelse fra de Grønlandske eller danske myndigheder.

- Ifølge sagsfremstillingen blev der ikke givet en godkendelse fra officielt hold, siger Hlín Gísladóttir.

Artiklen konkluderer derfor, at anholdelsen ombord på Polar Nanoq var ulovlig.