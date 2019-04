Jurist: Databeskyttelseslov forhindrer ikke åbenhed

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 22. april 2019 - 11:25

Royal Greenlands bestyrelsesformand Niels Coninck-Smith henviser til databeskyttelsesreglerne, når det gælder informationsniveauet for løn- og ansættelsesforholdene for direktionen i årsregnskabet for 2017.

- Vi rammer som ikke børsnoteret selskab ind i nye GPDR-regler, som sætter snævre grænser for, hvad vi kan i årsrapporten, giver bestyrelsesformanden for det grønlandske flagskib blandt de selvstyreejede selskaber som forklaring.

2017-regnskaber er lavet, før GPDR-reglerne, som bestyrelsesformanden henviser til, overhovedet er vedtaget.

God selskabsledelse I en artikelserie hen over påsken sætter Sermitsiaq.AG fokus på ”Retningslinjer for god selskabsledelse”, som er lavet af Selvstyret, og som blandt andet skal sikre, at der er større åbenhed omkring ledelsen af de enkelte selskaber, så mytedannelse i samfundet minimeres. Noget tyder på, at det halter gevaldigt for flere bestyrelser at leve op til Selvstyrets og dermed ejerens anbefalinger.

Sermitsiaq.AG har forelagt Niels Coninck-Smiths forklaring for en dansk jurist med indsigt i databeskyttelsesreglerne.

Ingen hindring

Det afgørende spørgsmål er, om databeskyttelsesreglerne fra maj 2018 spænder ben for de hensigter, der ligger i Selvstyrets vejledning om god selskabsledelse, der blandt andet har til formål at komme mytedannelser i forkøbet.

- En kontrakt kan sagtens indrettes på en måde, hvor selskabet har hjemmel til at offentliggøre de oplysninger, som Selvstyret har udstukket via en række anbefalinger i retningslinjerne for god selskabsledelse, oplyser juristen.

Det kan være, at visse direktørkontrakter skal justeres, så man ikke overtræder reglerne. Det afgørende er imidlertid, om der er vilje til fra bestyrelsernes side at forfølge øget åbenhed og transparens, hvilket for visse selskaber har skrantet siden 2012, hvor retningslinjerne for god selskabsledelse blev udstukket.