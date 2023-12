Juridisk sværvægter går ind i voldgiftssag

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. december 2023 - 08:33

I september afgik den tidligere højesteretspræsident Poul Søgaard ved døden 76 år gammel. Dermed mistede Danmark og Grønland en erfaren jurist, der var udpeget til at repræsentere de to lande i voldgiftssagen, som det australske mineselskab Energy Transition Minerals har anlagt, efter at Inatsisartut indførte et forbud mod uran-udvinding.

I en orienteringsskrivelse fra Energy Transition Minerals (ETM) oplyses det, at Poul Søgaard er blevet erstattet med den tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam.

Thomas Rørdam overtog tilbage i 2017 posten som højesteretspræsident efter Poul Søgaard, men fratrådte som højesteretspræsident tilbage i oktober 2022, da han faldt for aldersgrænsen på 70 år.

Kendt fra rigsretssag

Under stor mediebevågenhed fungerede Thomas Rørdam som formand i rigsretssagen, hvor den tidligere minister Inger Støjberg stod anklaget.

ETM har på vegne af Greenland Minerals A/S udpeget en anden sværvægter, finnen Veijo Heiskanen, der har stor erfaring som voldgiftsdommer og med speciale inden for energi- og minedrift. Han har tidligere tjent som vicechef for den juridiske tjeneste i De Forenede Nationers kompensationskommission.

For bordenden som formand sidder professor Torsten Iversen.

Afklaring til januar

ETM oplyser i orienteringsskrivelsen at voldgiften foregår i henhold til den danske voldgiftslov, men voldgiftssagen er ”ad hoc”, hvilket betyder, at den ikke er støttet eller administreret af en voldgiftsinstitution.

- Det betyder, at der ikke allerede findes detaljerede regler, der omhandler spørgsmål om eksempelvis tidsfrister, oplyser det australske selskab, der forudser, at der først i januar 2024 vil være klarhed over tidsplanen for resten af voldgiftssagen.