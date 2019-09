Juridisk faderløse kan nu få gratis psykologhjælp

redaktionen Mandag, 23. september 2019 - 16:24

Juridisk faderløse kan nu ringe gratis til en psykolog. De kan også mødes med en psykolog, hvis de hellere vil det.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig glad for, at det endeligt er muligt for juridisk faderløse som jeg selv, at kunne snakke med en psykolog om sine frustrationer under opvæksten. Behandlingstilbuddet vil forhåbentligt gavne mange mennesker. Psykologisk hjælp har været efterspurgt bredt blandt juridisk faderløse, siger Tida Ravn, som flere gange har påpeget, at der er behov for hjælp til juridisk faderløse, ifølge pressemeddelelsen.

Vil gavne mange

Naalakkersuisoq for sundhed, sociale anliggender og justitsområdet Martha Abelsen (S) er glad for, at behandlingstilbuddet nu er klar.

- Juridisk faderløse er på forskellig vis mærket af en barndom, hvor de voksede op i et samfund, der behandlede dem dårligt. En sådan opvækst kan påvirke en resten af livet. Jeg er derfor glad for, at vi endelig kan tilbyde juridisk faderløse psykologisk behandling. Jeg håber, at behandlingen vil gavne mange mennesker, siger hun.

Juridisk faderløse, som ønsker gratis psykologsamtaler, skal ringe på telefonnummer 34 50 50 onsdage klokken 16.00-20.00.