Juridisk abort: Vejer faderens rettigheder tungere end barnets?

Kassaaluk Kristensen Mandag, 30. maj 2022 - 09:40

Hvis rettigheder vejer tungest? Er det det ufødte barns rettigheder, eller er det den kommende fars, der alligevel ikke ønsker barnet?

Det har Inatsisartut diskuteret fredag, da Anna Wangenheims (D) forespørgselsdebat blev fremlagt.

- Vi må også huske dem, det hele drejer sig om: børnene. Fraværet af en far kan være psykisk belastende for børn. For mange børn er vokset op som juridisk faderløse. Vi ved, at det har haft store personlige konsekvenser for børnene, siger Mimi Karlsen.

LÆS OGSÅ: Tillie: Demokraatit giver lov til at skabe juridisk faderløse

Hun stiller spørgsmålet, om landet er klar til at åbne op for nye juridiske faderløse, hvis en juridisk abort skal blive til i Grønland.

Medlem af Familie og Sundhedsudvalget for IA, Mariane Paviasen, går skridtet videre.

- Vi vil aldeles ikke vil acceptere at indføre juridisk faderløse. Det er aldrig barnets skyld at barnet blev født, og rettigheder skal ikke tages fra dem. De skal ikke starte livet som allerede stemplet uønsket. Voksne ved jo allerede, hvilke risici der er ved kønslig omgang, argumenterer hun.

- Vi har jo allerede flere tusinde mennesker, som kæmper med at have været juridiske faderløse. Ét mere ville være ét mere for mange, slår hun fast.

Barnets ret i fokus

En kvinde har ret til en abort de første 12 uger i graviditeten. Anna Wangenheim ønsker at diskutere, hvorvidt en mand også skal have ret til en juridisk abort, og dermed undgå forsøgerpligt, når han ikke ønsker at blive forælder.

Siumuts ordfører tordner mod forespørgslen og understreger, at sådan et tiltag ikke vil gavne barnet og barnets ret til at kende sin identitet.

- Historien om juridisk faderløse vil gentage sig med dette forslag. Vi ville tage rettigheder fra børnene, mens vi siger, vi passer på dem. Det accepterer vi ikke og påpeger, at et barn og os alle, har ret til at have en mor og en far, siger Doris J. Jensen (S).

Til diskussion

Naleraq er ikke helt enige i Anna Wangenheims forespørgselsdebat, men understreger, at de er åbne for en debat om juridisk abort for mænd. Selvom barnets tarv fylder en del i Naleraqs ordførerindlæg, så understreger ordfører Jens Napaattooq, at der på nuværende tidspunkt heller ikke er ligestilling mellem mænd og kvinder, når det kommer til abort eller gennemførsel af graviditet.

LÆS OGSÅ: Svær debat i Inatsisartut: Mandens ret til juridisk abort

- Mænds rettigheder skal også vurderes og tilpasses hele tiden, men det nyfødte barns ve og vel skal også være i centrum, og have en god opvækst. I Naleraq mener vi, at vurderinger og tilpasninger altid er nødvendige, siger Jens Napaattooq.

Kan man beskytte sig

Demokraatits Nivi Olsen påpeger, at det bliver svært for Inatsisartut at blive helt enige om emnet, men byder debatten om faderens mulighed for at fraskrive sig sit eget barn, velkommen.

Hun påpeger dog også i sit ordførerindlæg, at der findes beskyttelse, der kan bruges ved samleje, hvis man ikke ønsker at få børn.

- Man kan argumentere for, at manden jo bare kunne have beskyttet sig. Man kan sige, at et barn har ret til kontakt med sin far. Man kan sige, at det er yderst rimeligt, at en mand er med til at betale for at opfostre sit eget barn. Man kan argumentere for, at ingen bør kunne tvinges ind i et forældreskab, beskriver hun flere scenarier.

Atassut understreger, at partiet går ind for ligestilling for mænd og kvinder. Men understreger, at en sag om juridisk abort bør behandles fra sag til sag, hvis muligheden skulle indføres.

- I forhold til dette emne mener vi, at hvis der skulle komme en mulighed for faderen juridisk frasige sig ansvaret, så bør det vurderes fra sag til sag individuelt, da forskellige forhold kunne gøre sig gældende for alle, og det er højst nødvendigt at høre begge parter. Det bør også vurderes og besluttes i retten for hvert enkelt sag, siger Aqqalu Jeremiassen.