Juno Berthelsen bliver ny formand for Naleraq Nuuk

Kassaaluk Kristensen Fredag, 26. maj 2023 - 13:46

Juno Berthelsen er ny formand for Naleraqs lokalafdeling i Nuuk.

En helt nye bestyrelse er valgt ind under et ekstraordinært møde i Naleraqs lokalfdeling forud for Naleraqs landsmøde. Mødet blev holdt onsdag den 23. maj. Kun et tidligere medlem har genopstillet og blevet genvalgt. Det oplyser den nye formand Juno Berthelsen.

- Udvandring fra bestyrelsen i lokalafdelingen skyldes personlige, helbredsmæssige årsager. For at vores lokalafdeling kan have en delegeret til partiets landsmøde har vi derfor holdt et ekstraordinært møde, oplyser den nye formand, Juno Berthelsen.

Den nye bestyrelse ser således ud:

Forperson: Juno Berthelsen

Næstforperson: Dorthe Zeeb Kristiansen

Kasserer: Paninnguaq Korneliussen

Sekretær: Kirsten Fencker

Bestyrelsesmedlem: Uiloq Svensson

Bestyrelsesmedlem: Sofie Dagmar Frederiksen

Suppleant: Mads Mathiesen

Sofie Dagmar Frederiksen er det eneste medlem, der fortsætter i lokalafdelingens bestyrelse.

Seks helt nye medlemmer

De tidligere medlemmer, Vilhelm Lyberth, Hans Peter Ananiassen, Kristian Petersen og Therkild Mathiassen har valgt at forlade bestyrelsen. Disse er nu erstattet af et hold på seks medlemmer og en suppleant.

Naleraq holder landsmøde den 3.-4. juni. Fra Naleraq Nuuk deltager Dorthe Zeeb Kristiansen, mens Juno Berthelsen og Kiista Fencker, der begge er i bestyrelsen i lokalafdelingen også deltager, da de samtidig sidder i hovedbestyrelsen i Naleraq.