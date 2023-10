Junior-beredskab: Børn og unge i Qasigiannguit får masser af brandudstyr

Jensine Berthelsen Søndag, 29. oktober 2023 - 11:48

Beredskabspersonalets landsforbund i Grønland har med midler fra NunaFonden og Tips- og Lottomidlerne skaffet masser af udstyr til junior-brandfolkene.

Først var udstyrene tiltænkt junior-beredskabet i Maniitsoq.

- Men det har ikke været muligt at starte det frivillige junior-beredskab i Maniitsoq, og beredskabspersonalets landsforbund har derfor besluttet at sende al udstyret til junior-beredskabet til Qasigiannguit, forklarer formanden for beredskabspersonalets landsforbund, Poul Olsen.

Følgende udstyr er på vej til junior-brandfolkene i Qasigiannguit: C42 slangekurv til 2 stk. slange a 15m 4 Stk

C42-slange, gul, 15m 42mm 8 Stk

D slangekurv til 2 stk. slange a 15m 2 Stk

D-slange, gul, 15m, 25mm 4 Stk

Forgrener C-D/D m.kugleventil m.B/C adapter 2 Stk

Røgdykkerhætter 12 Stk

Isolerende brandmandshandske str. 8 12 Par

Brandhjelme lev.tid ukendt Stk 12

Branddragt model PS6598 mørk marine blå 12 Stk

Gummistøvle Harvik 12 Par

T-shirt 0510 fv.navy S - M - L 50 Stk

Forbindingsmaterialer (pack) 1 Stk

CO2 Slukker 5kg 4 Stk

Pulverslukker 12kg Housegard 4 Stk

Vandslukker 9L frostsikker -30 gr.

Dräger PAS Lite QRC rygskjold 10 Stk

Dräger røgdykker masker str,M 6 Stk

Dräger røgdykker masker str,S 6 Stk

Udstyr til 200.000 kroner

Poul Olsen forklarer at junior-beredskabet i Qasigiannguit har givet udtryk for at de mangler udstyr, som børnene og de unge kan øve sig med, og at forbundet derfor har besluttet at de nyansskaffede udstyr sendes til Qasigiannguit i stedet for til Maniitsoq.

- Jeg skal understrege at udstyret som sagt i første omgang var tiltænkt junior-beredskabet i Qeqqata Kommunia, Maniitsoq, og det er derfor at al udstyret har en logo der hører til beredskabet i Qeqqata Kommunia, forklarer Poul Olsen.

Poul Olsen slutter af med et ønske om at udstyret vil blive benyttet flittigt til junior-brandfolkenes øvelser i Qasigiannguit.