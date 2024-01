Julie: - Vi kvinder kan forme verden

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 15. januar 2024 - 14:34

Efter 11 år i Grønland med en fast stilling job som kommunikationschef i det selvstyreejede selskab Tusass har Julie Rademacher kastet sig ud i et nyt eventyr, hvor hun gennem konsulentvirksomheden Pilu Consult vil skabe vækst, erhvervsfremme og udvikling fra sit nye ståsted i Sorø midt på Sjælland.

- Vi taler om, at der skal flere kvinder i erhverv og ledelse, og nu føler jeg, at jeg har den tilstrækkelige ballast til at gå selvstændigt. Det er rigtigt spændende, og jeg vil gerne vise, at vi kvinder kan være iværksættere og på den måde være med til at forme verden, siger Julie Rademacher, der for 15 år siden var valgt ind i Folketinget på et socialdemokratisk mandat. Og siden arbejdet i både det offentlige som private erhvervsliv.

- En gang var jeg en politiker, der talte om det, men nu vil jeg gøre det til virkelighed, lyder det optimistisk fra kvinden, der har arbejdet for både SIK med at lave Grønlands første Folkemøde ”Qassimiuaarneq”, startet Fonden for Entreprenørskab i Grønland, uddannet unge som voksne i samfundsforståelse eller fremmet vækst og muligheder gennem erhvervsfremme og partnerskaber samt virksomhedskommunikation og analyse.

Nyt kapitel

Hun føler, at tiden er inde til at skrive et nyt kapitel på sit CV, der blandt andet tæller en bestyrelsespost som Grønlands Erhvervs repræsentant i Nationalteatrets bestyrelse, en bestyrelsespost for Syddansk Universitet og en række stillinger fra både offentlige og private virksomheder.

- Nu har jeg en god portion erfaring med mig i bagagen og lært, hvordan visioner bliver til virkelighed. Livet er en rejse, og jeg elsker at arbejde for samfundet, tæt på mennesker og skabe vækst og udvikling på tværs af politiske forskelle, lande, kulturer og brancher. Hvor andre ser problemer, så vil jeg mene, at jeg ofte ser nye muligheder, fastslår hun over for Sermitsiaq.AG.

Julie Rademacher, der har en universitetsuddannelse i samfundsvidenskab, afslører, at hun har et stort fokus på EU, Arktis og sikkerhedspolitik, og der vil fremover være behov for at komme til Grønland i arbejdet med at hjælpe de virksomheder og organisationer, som gerne vil have løst opgaver uden for Grønland og dem, som har brug for hjælp og forståelse til at komme ind i Grønland.

Rollemodel

Navnet Pilu Consult er ikke hevet ned fra hylden tilfældigt, afslører hun. Julies grønlandske navn er ”Pilunnguaq”, hvilket symboliseres af et blad, og det flugter med, at hun gerne vil arbejde med netop synlighed, roller i samfundet, vækst og udvikling, som hun mener bladene på planter, buske og træer symboliserer.

- Planterne gør fjeldene grønne om sommeren og leverer de smukkeste brune og røde nuancer om efteråret. De forstår kontinuerligt at tilpasse sig, hvilket også er nødvendigt for at få succes i erhvervslivet, pointerer Julie Rademacher, der gerne vil være rollemodel for andre kvinder og iværksættere. Uanset om en virksomhed vil fremme kunde- eller medarbejdertilfredsheden ved en øget kommunikationsindsats eller sikre nye investeringer, forskning, uddannelse eller erhverv, “så glæder jeg mig til fortsat at kunne hjælpe og skabe værdi for både store som små”.