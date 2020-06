Julie om statue: Vi ER fandme den historie

Merete Lindstrøm Mandag, 29. juni 2020 - 14:59

Sangerinden Julie Berthelsen opfordrer til at holde øjnene på bolden i forhold til debat om Hans Egede-statuen. Det gør hun i første omgang med et opslag, hvor hun henviser til Facebooksiden Nalik, der beskriver sig selv som ´en rigere fortælling om Grønland historie – set fra et grønlandsk perspektiv.

I sit opslag skriver Julie Berthelsen blandt andet:

- Mange i Danmark glemmer grunden til alle følelserne og tankerne. Ja, kolonialiseringen var måske “ingenting” i forhold til mange andre lande. Men ikke desto mindre grusom. For Grønland kan det også i nutiden handle meget om, at det er på tide at skifte ‘mindset’ og prøve at få følelsen af mindreværd og negativ ydmyghed væk. Det har taget generationers tid, og det vil tage generationers tid endnu, skriver hun.

Julie Berthelsen har efterfølgende lagt en video på sin Facebook side, hvor hun beder om mere forståelse og indsigt i debatten.

- Det, at vi fjerner statuen, betyder jo ikke, at vi sletter historien eller ikke selv anerkender eller forstår den. Vi ER fandme den historie. Vi kommer fra det. Så selvfølgelig er den en del af os, det vil den altid være. Hvorfor er det så svært at se, hvorfor man gerne vil skabe ny historie og ny retning? Det kræver bare lidt mere forståelse og indblik i, hvad Danmark og Grønland har været igennem sammen, lyder det fra den populære sangerinde i videoen.

Hun opponerer imod, at nogle flytter debatten over på snak om rigsfællesskab og bloktilskud, hvilket hun mener er helt udenfor kontekst.

- Det handler om at skabe ny historie og skabe egen historie, siger hun, og takker under videoen folk for at engagere sig i debatten.

