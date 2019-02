Julie og Nina spås store vinderchancer

Redaktionen Torsdag, 31. januar 2019 - 16:57

Hos Danske Spils oddssættere har man haft høretelefonerne på og gennemlyttet alle sangene, og er nu klar med første prognose for, hvem der tager flest stemmer i Boxen til februar.

- Vi har sang nr. 9, Leonoras ”Love Is Forever”, som favorit til at vinde til odds 2,25. Det er en meget stærk sang, årets yngste deltager stiller op med. Den er på en måde genkendelig, men samtidig ny. Den har en tekst med ord fra flere sprog, men den bliver hængende i hovedet. Det er et godt tegn. Hendes tekst og musik er skrevet af Lisa Cabble, der har skrevet flere tidligere vindersange, siger Peter Emmike Rasmussen, oddsansvarlig i Danske Spil, ifølge en pressemeddelelse.

Julie og Nina på andenplads

På andenpladsen har oddssætterne dog valgt at sætte det par med størst kendisfaktor.

- Julie og Ninas sang nr. 7 “League of Light” er også en klassisk, god Melodi Grand Prix sang. Du kan ikke vinde Melodi Grand Prix, hvis seerne ikke kan lide din sang, men det er klart, at du har et lille forspring, hvis du allerede er et kendt ansigt. De to har begge dele, så de kan også ende med sejren, siger Peter Emmike Rasmussen. Danske Spils odds på det grønlandske par lander på 3,25.

Finalen finder sted lørdag den 23. februar i Boxen i Herning.